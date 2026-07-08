Перший і єдиний постріл із гармати в космосі було здійснено у 1975 році: чим це все закінчилося

Того ж року, коли радянські та американські астронавти зустрілися на орбіті, на борту радянської орбітальної станції було проведено випробування космічної гармати.

15 липня 1975 року екіпажі американського космічного корабля "Аполлон" і радянського корабля "Союз" уперше в історії зустрілися на орбіті. Але холодна війна тривала, і, як стало відомо лише після розпаду СРСР, радянські військові в січні 1975 року провели випробування космічної гармати. Вважається, що тоді було зроблено перший і єдиний постріл із гармати в космосі, пише IFLScience.

Під час холодної війни і США, і СРСР побоювалися не лише застосування іншою країною ядерної зброї, а й можливої війни в космосі, що передбачала знищення космічних апаратів. Тому 24 січня 1975 року було проведено перше в історії випробування космічної гармати, встановленої на борту радянської орбітальної станції "Салют-3".

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У космос було відправлено 23-міліметрову гармату, спочатку розроблену для бомбардувальника Ту-22. За допомогою дистанційного керування гармата зробила постріл у космосі, коли на борту станції не було астронавтів. Вважається, що ця зброя була призначена для знищення супутників або ж для захисту від спроб захоплення орбітальної станції.

Однак експерти зазначають, що ця зброя була б неефективною, якби її застосовували в реальних бойових умовах. Дальність ураження цілей становила від 500 до 3000 метрів, а отже, це неефективна протисупутникова зброя. З іншого боку, використовувати цю гармату не можна було, коли на станції перебував екіпаж.

Також для наведення гармати на ціль доводилося розвертати орбітальну станцію "Салют-3", а тому зброя не могла швидко реагувати на потенційну загрозу. Ще одна проблема пов’язана з віддачею. Після пострілу 20-тонна космічна станція значно змістилася зі своєї орбіти, хоча в неї були увімкнені двигуни для стабілізації руху.

Незважаючи на все це, у СРСР випробування космічної гармати визнали успішним. Експерти зазначають, що про жодні інші подібні випробування космічної зброї нічого не відомо. Тому вважається, що в 1975 році було здійснено перший і єдиний постріл із гармати в космосі.

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