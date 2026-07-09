Вибух найпотужнішої ядерної бомби в історії утворив ядерний гриб висотою 64 кілометри (відео)

Найпотужніший ядерний вибух в історії людства стався у 1961 році.

30 жовтня 1961 року СРСР підірвав "Цар-бомбу". Це найпотужніша ядерна зброя в історії людства. Цей вибух залишається найпотужнішим ядерним вибухом, пише IFLScience.

Найпотужніша ядерна бомба в історії офіційно називається АН602, але також має неофіційну назву "Цар-бомба". Її створили фізики в СРСР. Випробування цієї бомби відбулося 30 жовтня 1961 року на ядерному полігоні на архіпелазі Нова Земля на півночі Росії.

Ядерна бомба була настільки потужною, що її довелося скинути з літака з прикріпленим парашутом, щоб екіпаж мав достатньо часу, щоб ухилитися від вибуху. Навіть тоді залишалося незрозумілим, чи виживе екіпаж.

Відео дня

"Цар-бомба" була розміщена на борту літака Ту-95В, і через 2 години після зльоту її скинули з висоти 11 км. Вибух ядерної бомби стався через 189 секунд після скидання на висоті приблизно 4 км.

"Цар-бомба" була розміщена на борту літака Ту-95В, і через 2 години після зльоту її скинули з висоти 11 км Фото: скриншот

Потужність "Цар-бомби" становила 58 мегатонн у тротиловому еквіваленті, що в 10 разів перевищує потужність усіх боєприпасів, використаних під час Другої світової війни, і більш ніж у 1500 разів перевищує силу атомних бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі разом узятих.

Під час вибуху з’явився величезний спалах білого світла, а потім — вогняна куля шириною 8 кілометрів, яка перетворилася на грибоподібну хмару висотою 64 кілометри. Ударна хвиля від вибуху наздогнала літак Ту-95В, коли він перебував на відстані 115 км від місця вибуху, але не пошкодила його.

Вибух ядерної бомби АН602 був настільки потужним, що спалах світла було видно в радіусі 1000 км, а ядерний гриб спостерігали в радіусі 800 км. Повідомлялося, що в Норвегії та Фінляндії у будинках були вибиті вікна. Однак, незважаючи на всю потужність вибуху, він спричинив напрочуд мало радіоактивних опадів завдяки конструкції бомби.

Водночас відомо, що вибухова хвиля тричі огорнула нашу планету, і її зафіксували по всьому світу.

У 2020 році російська Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" опублікувала раніше засекречений відеозапис випробування "Цар-бомби", який можна переглянути вище.

Ця ядерна бомба виявилася фактично занадто великою й непрактичною для використання.

Станом на липень 2026 року у світі налічувалося приблизно 12 700 ядерних боєголовок. Майже 90 % з них належать США та Росії. Решта ядерних боєголовок належать Великій Британії, Франції, Китаю, Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північній Кореї.

Інші новини науки