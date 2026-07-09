Прихована ядерна зброя в космосі: її можна виявити за допомогою "поясу" навколо Землі

Вчені придумали, як можна використовувати радіаційні пояси Землі для виявлення космічних апаратів, що несуть ядерну зброю.

Нашу планету оточують радіаційні пояси. Це хмари високоенергетичних заряджених частинок, утриманих магнітним полем Землі, багато з яких рухаються майже зі швидкістю світла. Ці частинки становлять небезпеку для супутників і пілотованих місій у космос. Але фізики з Массачусетського технологічного інституту вважають, що радіаційні пояси можуть допомогти виявити приховане на орбіті ядерне озброєння. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Popular Science.

У 1962 році США підірвали термоядерну бомбу потужністю 1,4 мегатонни на висоті 400 км. У результаті вибуху було знищено або пошкоджено багато з перших супутників на навколоземній орбіті. За словами вчених, вибух ядерної зброї в космосі може бути настільки ж катастрофічним, як і її вибух на Землі.

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У 1967 році США, Велика Британія та СРСР підписали Договір про космос, до якого приєдналися ще 115 країн. Згідно з договором, у космосі заборонено розміщувати ядерну зброю та проводити її випробування. Однак перевірити, чи є на орбіті космічні апарати, що несуть ядерну зброю, наразі неможливо. Ядерна протисупутникова зброя на орбіті здатна знищити безліч супутників, що забезпечують доступ до зв’язку, інтернету та GPS.

Нашу планету оточують радіаційні пояси. Це хмари високоенергетичних заряджених частинок, утриманих магнітним полем Землі Фото: IFLS

Тому вчені представили опис нової супутникової сенсорної системи, яка зможе виявляти ядерну зброю в космосі, зокрема ознаки ядерної активності. Ключ криється в типі ядерної реакції, що називається розщепленням, яка передбачає отримання енергії протонами в радіоактивних умовах.

Коли енергійний протон стикається з ураном і плутонієм, кожен протон може вибити близько 40 нейтронів із ядер атомів. Радіаційні пояси вже бомбардують супутники високоенергетичними протонами. Цей пучок частинок можна використовувати для пошуку прихованого урану або плутонію. Вчені запропонували детектор, який виявлятиме нейтрони, вибиті з урану або плутонію, і це свідчитиме про ядерну активність на орбіті.

Супутникова сенсорна система дозволяє розрізняти ядерні радіоактивні нейтрони та природні протони й електрони. Пристрій може оцінити походження нейтронів, щоб визначити, чи є вони природними частинками, чи частинками від супутника, що несе ядерну зброю.

Розрахунки вчених показали, що сенсорна система може виявити ядерну зброю, яка перебуває на орбіті, з точністю до 99 %, якщо вона розташована на відстані 4 км від космічного апарата.

Це дослідження показує, що такий детектор можна створити, але воно не демонструє систему, що працює. Натомість у ньому стверджується, що фізичні принципи є правильними, а необхідні технології вже існують.

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