Скрытое ядерное оружие в космосе: его можно обнаружить с помощью "пояса" вокруг Земли

Ученые придумали, каким образом можно использовать радиационные пояса Земли для обнаружения космических аппаратов, несущих ядерное оружие.

Нашу планету окружают радиационные пояса. Это облака из высокоэнергетических заряженных частиц, захваченных магнитным полем Земли, многие из которых движутся почти со скоростью света. Эти частицы представляют опасность для спутников и пилотируемых миссий в космос. Но физики из Массачусетского технологического института считают, что радиационные пояса могут помочь обнаружить скрытое на орбите ядерное оружие. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Popular Science.

В 1962 году США взорвали термоядерную бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 км. В результате взрыва были уничтожены или повреждены многие из первых спутников на околоземной орбите. По словам ученых, взрыв ядерного оружия в космосе может быть столь же катастрофическим, как и его взрыв на Земле.

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В 1967 году США, Великобритания и СССР подписали Договор о космосе, к которому присоединились еще 115 стран. Согласно договору, в космосе нельзя размещать ядерное оружие и проводить его испытания. Но проверить есть ли космические аппараты на орбите, несущие ядреное оружие, в настоящее время невозможно. Ядерное противоспутниковое оружие на орбите способно уничтожить множество спутников, обеспечивающих доступ к связи, интернету, GPS.

Нашу планету окружают радиационные пояса. Это облака из высокоэнергетических заряженных частиц, захваченных магнитным полем Земли Фото: IFLS

Поэтому ученые представили описание новой спутниковой сенсорной системы, которая сможет обнаруживать ядерное оружие в космосе, в частности признаки ядерной активности. Ключ кроется в типе ядреной реакции, называемой расщеплением, которая включает в себя получение энергии протонами в радиоактивных условиях.

Когда энергичный протон сталкивается с ураном и плутонием, каждый протон может выбить около 40 нейтронов из ядер атомов. Радиационные пояса уже бомбардируют спутники высокоэнергетическими протонами. Этот пучок частиц можно использовать для поиска скрытого урана или плутония. Ученые предложили детектор, который будет обнаруживать выбитые из урана или плутония нейтроны и это будет говорить о ядерной активности на орбите.

Спутниковая сенсорная система позволяет различать ядерные радиоактивные нейтроны и естественные протоны и электроны. Устройство может оценить происхождение нейтронов, чтобы определить, являются ли они естественными частицами или частицами от спутника, несущего ядерное оружие.

Расчеты ученых показали, что сенсорная система может обнаружить находящееся на орбите ядерное оружие с точностью до 99%, если будет находится на расстоянии 4 км от космического аппарата.

Это исследование показывает, что такой детектор можно создать, но оно не демонстрирует работающую систему. Вместо этого в нем утверждается, что физические принципы верны и необходимые технологии уже существуют.

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