Одна з найжахливіших ядерних катастроф в історії: причиною стала подушка для сидіння (фото)

Цей ядерний інцидент спричинив політичний скандал майже через 30 років після того, як він стався.

На сьогодні відомо про 32 випадки, коли США випадково підірвали ядерну бомбу або ж загубили ядерну боєголовку. Але лише один із цих ядерних інцидентів призвів до міжнародного скандалу та екологічної катастрофи. А причиною стала звичайна подушка для сидіння, пише IFLScience.

У 60-х роках США побоювалися повномасштабної ядерної війни з СРСР, а тому в рамках операції "Хромований купол" у повітрі постійно перебували 12 бомбардувальників B-52 з термоядерними бомбами на борту. У разі запуску ядерних ракет Радянським Союзом американські пілоти мали завдати удару у відповідь. Для цього були відповідні умови: бомбардувальники літали за полярним колом, а тому перебували близько до території СРСР.

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21 січня 1968 року бомбардувальник B-52 з чотирма термоядерними бомбами B28FI на борту вилетів на чергове патрулювання з авіабази Платтсбург у штаті Нью-Йорк.

Була середина зими, і температура повітря була дуже низькою, коли бомбардувальник вирушив за полярне коло. Один із членів екіпажу, щоб зігрітися, поклав подушки на сидіння в деяких частинах салону літака. Виявилося, що таким чином він закрив вентиляційний отвір системи опалення, з якого виходило гаряче повітря від двигуна. У результаті подушки почали повільно горіти, аж поки не спалахнула справжня пожежа. Екіпаж не зміг його загасити, тому було прийнято рішення покинути літак.

Комплект термоядерних бомб B28FI Фото: Wikipedia

У цей час B-52 наближався до американської авіабази Туле в Гренландії, яка зараз називається Космічна база Пітуффік. Шестеро з семи членів екіпажу успішно катапультувалися, але другий пілот спробував вибратися через нижній люк і отримав смертельну травму голови.

Члени екіпажу, які вижили, приземлилися поблизу бази Туле, а літак B-52 розбився за кілька кілометрів від неї. У результаті падіння літак вибухнув. Також вибухнула звичайна вибухова речовина у запалах термоядерних бомб. Ядерного вибуху не сталося, але радіоактивні уламки розлетілися на багато кілометрів, що спричинило серйозне забруднення території розміром приблизно 4,8 на 1,6 км.

Американська авіабаза Туле в Гренландії, зараз це космічна база Пітуффік Фото: IFLS

Наразі цей інцидент вважається однією з найсерйозніших ядерних катастроф в історії, але також однією з найдивніших. Сотні американських військових і данських фахівців (Гренландія й досі є автономною територією Данії) протягом 9 місяців намагалися очистити територію від радіоактивного забруднення.

Зрештою, було зібрано близько 600 контейнерів із забрудненим снігом та льодом, які було відправлено до США. Три термоядерні бомби знайшли, але четверту досі так і не виявлено, і, ймовірно, вона знаходиться десь у льодах Гренландії.

Цей ядерний інцидент спричинив скандал. Справа в тому, що Данія вже багато десятиліть зберігає статус без’ядерної країни.

У 1995 році було розсекречено документи, пов’язані з ядерною катастрофою в Гренландії. І датська громадськість дізналася, що їхній уряд дозволив літакам США з ядерною зброєю на борту літати над територією Данії. Це викликало політичний скандал у Данії, який поглибився, коли з’ясувалося, що датський уряд таємно уклав із США угоду про розміщення 50 ядерних боєголовок на авіабазі Туле в період з 1958 по 1965 рік.

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