Млечный Путь столкнулся с другой галактикой и перевернулся на бок: решение давней загадки

Слияние двух галактик объясняет странную особенность Млечного Пути.

Исследователи из Даремского университета, Великобритания, обнаружили, что прямое столкновение с галактикой Гайя-Энцелад, которое произошло примерно 10 миллиардов лет назад, привело к тому, что диск Млечного Пути перевернулся более чем на 90 градусов. Такой переворот на бок произошел задолго до рождения Солнечной системы. Это событие объясняет загадочную особенность нашей галактики, пишет IFLScience.

Млечный Путь – это большая спиральная галактика и ее размер связан с тем, что в прошлом она поглотила несколько карликовых галактик. Известно, что примерно 10 миллиардов лет назад произошло прямое столкновение Млечного Пути с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. Это событие серьезно изменило структуру нашей галактики. Теперь же стало известно, что это столкновение привело к перевороту диска Млечного Пути более чем на 90 градусов. До сих пор диск не изменил своего положения.

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Астрономы использовали моделирование, которое показало, что у таких галактик, как Млечный Путь может переворачиваться на бок диск после столкновения с карликовыми галактиками. И это медленно, но верно меняет всю ориентацию более крупной галактики.

Этот открытие объясняет одну странную особенность Млечного Пути. В звездном гало нашей галактики звезды движутся очень медленно. Звездное гало представляет собой шарообразное облако из звезд, окружающее нашу галактику. Большинство звезд в гало изначально были частью карликовых галактик.

Звезды в диске Млечного Пути вращаются вокруг центра галактики со скоростью примерно 220 км/с. Но звезды в звездном гало вращаются намного медленнее – со скоростью 25 км/с, хотя, согласно прогнозам, эта скорость должна составлять 50 км/с. Долгое время астрономы не могли понять, почему так происходит.

Теперь астрономы пришли к выводу, что переворот диска Млечного Пути привел к замедлению движения звезд в звездном гало. Моделирование показало, что галактики получают такую особенность, если происходит прямое столкновение с близлежащими галактиками, которое приводит к перевороту галактического диска.

По словам астрономов, переворот диска Млечного Пути происходил медленно. Для этого потребовалось от 150 миллионов лет до 1 миллиарда лет. В любом случае это событие произошло задолго до рождения Солнечной системы, которая появилась 4,6 миллиарда лет назад.

Что касается галактики Гайя-Энцелад, то ее масса была примерно в 10 миллиардов раз больше массы Солнца. Считается, что следующее подобное слияние Млечного Пути с карликовой галактикой произойдет через пару миллиардов лет. Частью нашей галактики станет Большое Магелланово Облако и это событие также должно изменить Млечный Путь.

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