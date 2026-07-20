Над Млечным Путем возвышается огромная структура: через 40 лет ученые выяснили, что это (фото)

Оказалось, что гигантская структура не является выступом, а представляет собой замкнутую петлю. При этом находится она не в центре нашей галактики.

В течение 40 лет астрономы пытались понять, что из себя представляет собой гигантская структура, которая возвышается над центром Млечного Пути. Она была названа Галактический центральный выступ, но никто не мог объяснить, откуда взялся этот объект. Теперь астрономы наконец-то смогли выяснить, что это на самом деле и оказалось, что данный объект находится не над центром нашей галактики, на расстоянии 26 000 световых лет от нас, а намного ближе. И вообще это не выступ, а замкнутая петля. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

Сложности с понимание природы Галактического центрального выступа имеют свои причины.

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Измерит правильные расстояния до объектов в космосе чрезвычайно сложно.

Наблюдать за центром нашей галактики сложно, ведь он наполнен большим количеством пыли, плотными облаками молекулярного газа и очень яркими звездами.

Нижняя часть странной структуры находится на фоне галактической плоскости и ее свет сливается со светом окружающих звезд.

В течение 40 лет астрономы пытались понять, что их себя представляет собой гигантская структура, которая возвышается над центром Млечного Пути Фото: ScienceAlert

Считалось, что это выступ, но астрономы выяснили, что это замкнутая петля, которая возвышается не над центром Млечного Пути. Ученые также выяснили, что это такое и как структуру была создана.

В этом помогли измерения свет, излучаемого разными типами газа в нашей галактике. Излучение ионизированной газообразной серы помогло увидеть, что это гигантское водородное облако, представляющее собой замкнутую петлю. Наблюдения за серой также помогли оценить расстояние до этой структуры. Оказалось, что она возвышается над плоскостью галактики на расстоянии в 6520 световых лет о нас.

Центр Млечного Пути в разных диапазонах света Фото: ScienceAlert

Астрономы пришли к выводу, что светится это облако за счет интенсивного ультрафиолетового излучения ближайших звезд. Предполагается, что это водородное облако было создано более ранними поколениями звезд, которые были очень массивными, жили недолго и взорвались сверхновыми. Эти взрывы привели к масштабному выбросу газа, который превратился в облако шириной примерно 115 световых лет.

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