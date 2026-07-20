Главная фабрика по переработке материи: оказалось, что черные дыры едят сами себя (фото)
Космический телескоп Уэбб подтвердил то, что астрономы давно предполагали, но у них не было доказательств. Они были обнаружены на расстоянии 145 миллионов световых лет от Земли.
Астрономы наконец-то увидели, что сверхмассивные черные дыры действительно едят сами себя, поглощая ранее выброшенную материю. Это открытие позволит астрономам выяснить, каким образом черные дыры с массой в миллионы и миллиарды раз превышающей массу Солнца, смогли так быстро вырасти вскоре после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.
Сверхмассивные черные дыры находятся в центре всех крупных галактик. Одни поглощают мало газа и пыли, а другие – очень много. Последние создают яркие активные ядра галактик. Также активные черные дыры выбрасывают в космос со своих полюсов струи материи, которые могут остановить образование новых звезд в галактике.
Ранее астрономы обнаружили, что сверхмассивные черные дыры уже существовали до того, как Вселенной исполнился 1 миллиард лет. Согласно теории, у черных дыр не было возможности так быстро вырасти за это время. Также теории предполагают, что чем больше материи поглощает черная дыра, тем больше она отталкивает газа и пыли, которую они используют для роста. Поэтому остается загадкой, как же черные дыры стали огромными вскоре после Большого взрыва. Новое открытие может помочь это выяснить.
Одна из популярных теорий предполагает, что сверхмассивные черные дыры не только отталкивают от себя вещество, но и то, что оно остывает и падает обратно в черную дыру. Таким образом она может запустить новый цикл своего питания и расти. Эта теория предполагает, что по мере охлаждения этот газ образует газовые потоки шириной в несколько сотен световых лет, которые имеют длину тысячи световых лет. Именно эти газовые потоки запускают новый период роста черной дыры. Но у астрономов не был подтверждения этой теории.
Теперь же, как говорят ученые, данные космического телескопа Уэбб показали, что сверхмассивные черные дыры, возможно, являются главным фабриками по переработке материи в космосе.
Астрономы обнаружили, что в центре галактики NGC 4696 на расстоянии 145 миллионов световых лет от нас активная черная дыра делает то, что и предсказывает теория. То есть черная дыра питает сама себя. Она сначала отталкивает огромное количество газа, необходимого для ее роста (после того как прошел первый период активного поглощения материи), а затем газовые потоки образуют структуру шириной 800 световых лет, где газ движется со скоростью около 600 км/с. Именно это газа падает затем в черную дыру и запускает новый цикл активного питания.
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