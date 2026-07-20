Главная фабрика по переработке материи: оказалось, что черные дыры едят сами себя (фото)

Космический телескоп Уэбб подтвердил то, что астрономы давно предполагали, но у них не было доказательств. Они были обнаружены на расстоянии 145 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы наконец-то увидели, что сверхмассивные черные дыры действительно едят сами себя, поглощая ранее выброшенную материю. Это открытие позволит астрономам выяснить, каким образом черные дыры с массой в миллионы и миллиарды раз превышающей массу Солнца, смогли так быстро вырасти вскоре после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центре всех крупных галактик. Одни поглощают мало газа и пыли, а другие – очень много. Последние создают яркие активные ядра галактик. Также активные черные дыры выбрасывают в космос со своих полюсов струи материи, которые могут остановить образование новых звезд в галактике.

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Ранее астрономы обнаружили, что сверхмассивные черные дыры уже существовали до того, как Вселенной исполнился 1 миллиард лет. Согласно теории, у черных дыр не было возможности так быстро вырасти за это время. Также теории предполагают, что чем больше материи поглощает черная дыра, тем больше она отталкивает газа и пыли, которую они используют для роста. Поэтому остается загадкой, как же черные дыры стали огромными вскоре после Большого взрыва. Новое открытие может помочь это выяснить.

Активное ядро галактики NGC 4696 Фото: NASA

Одна из популярных теорий предполагает, что сверхмассивные черные дыры не только отталкивают от себя вещество, но и то, что оно остывает и падает обратно в черную дыру. Таким образом она может запустить новый цикл своего питания и расти. Эта теория предполагает, что по мере охлаждения этот газ образует газовые потоки шириной в несколько сотен световых лет, которые имеют длину тысячи световых лет. Именно эти газовые потоки запускают новый период роста черной дыры. Но у астрономов не был подтверждения этой теории.

Теперь же, как говорят ученые, данные космического телескопа Уэбб показали, что сверхмассивные черные дыры, возможно, являются главным фабриками по переработке материи в космосе.

Астрономы обнаружили, что в центре галактики NGC 4696 на расстоянии 145 миллионов световых лет от нас активная черная дыра делает то, что и предсказывает теория. То есть черная дыра питает сама себя. Она сначала отталкивает огромное количество газа, необходимого для ее роста (после того как прошел первый период активного поглощения материи), а затем газовые потоки образуют структуру шириной 800 световых лет, где газ движется со скоростью около 600 км/с. Именно это газа падает затем в черную дыру и запускает новый цикл активного питания.

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