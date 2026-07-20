Историческое событие: частная индийская ракета впервые полетела в космос (видео)

Индийская компания вошла в историю космических полетов, успешно запустив орбитальную ракету Vikram-1.

Индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила в космос свою ракету Vikram-1 на низкую околоземную орбиту 18 июля. Таким образом Индия стала третьей страной в мире, в которой частные компании осуществляют запуски орбитальных ракет в космос. Ранее это делали только компании из США и Китая. В компании Skyroot Aerospace заявили, что этот запуск знаменует собой "начало новой космической эры ", пишет Space.

Компания Skyroot Aerospace была создана в 2018 году. В 2022 году она успешно запустила суборбитальную ракету Vikram-S, чего не делала ни одна частная компания в Индии. Теперь Skyroot Aerospace снова вошла в историю – она стала первой частной индийской компанией, запустившей ракету Vikram-1 на низкую околоземную орбиту.

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Вид с третьей ступени ракеты Vikram-1 Фото: space.com

Skyroot Aerospace хочет занять свою нишу на быстро растущем рынке запусков спутников в космос, где пока доминируют компании из США и Китая. Таким образом Индия получает дополнительные преимущества для своей космической программы.

Vikram-1 – это четырехступенчатая ракета-носитель высотой около 24 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 350 кг. Для сравнения, ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая совершает больше всего в мире запусков на орбиту каждый год, может выводить полезную нагрузку весом до 23 тонн.

Первый и успешный запуск ракеты-носителя Vikram-1 состоялся 18 июля со стартовой площадки в Космическом центре имени Сатиша Дхавана Индийской организации космических исследований (ISRO). Согласно заявлению Skyroot Aerospace все системы ракеты работали так, как нужно и Vikram-1 успешно достигла космоса и доставила туда специальную полезную нагрузку.

На высоту 450 км были доставлены демонстрационные технологии немецкий и индийских компаний, а также спутник SCOPE компании Skyroot Aerospace который собирал данные о полете Vikram-1 и ее состоянии. Все спутники были выведены на орбиту через 17 минут после запуска.

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