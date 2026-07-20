Происходят раз в 1000 лет: люди опасно недооценивают экстремальные солнечные бури

Новое исследование предполагает, что самые сильные солнечные бури могут оказывать большее влияние на спутники, электросети и связь на Земле, чем считалось ранее.

Ученые из NASA считают, что самые мощные геомагнитные бури, которые происходят примерно раз в 1000 лет, могут вызвать намного большее негативное влияние на современные технологии, чем показывают текущие оценки. Исследователи считают, что сейчас научное сообщество недооценивает наихудшие сценарии воздействия солнечных бурь. Ошибочные измерения установили некий верхний предел влияния активности Солнца на Землю и наши технологии, но, вероятно, такого предела не существует. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Gizmodo.

Хотя магнитное поле защищает нас от экстремальных проявлений космической погоды, как говорят ученые, очень редко, но бывают, очень экстремальные солнечные бури, которые могут происходить примерно раз в 1000 лет.

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Солнечные бури возникают, когда извержения на Солнце, такие как корональные выбросы массы и солнечные вспышки, посылают облака заряженных частиц к Земле. Они могут серьезно нарушить работу спутников на орбите, а также систем GPS, радиосвязи и электросетей на Земле.

Исследование предполагает, что ученым, возможно, следует пересмотреть методы оценки серьезности самых редких солнечных бурь. Это становится все более важной задачей в то время, когда современное общество очень зависимо от спутников и других технологий.

Прошлые измерения солнечных бурь установили верхний предел уровня их влияния, но эти измерения проводились на расстоянии в 1,5 миллиона километров от Земли, где были зафиксированы экстремальные солнечные бури.

Солнечные бури возникают, когда извержения на Солнце, такие как корональные выбросы массы и солнечные вспышки, посылают облака заряженных частиц к Земле. Они могут серьезно нарушить работу спутников на орбите, а также систем GPS, радиосвязи и электросетей на Земле Фото: NASA

Поскольку самый сильный солнечный ветер, как правило, несколько ослабевает, не достигая Земли, сравнение измерений на расстоянии в 1,5 млн км от нас с условиями на нашей планете может создать впечатление, что верхняя атмосфера Земли перестает реагировать на усиливающийся солнечный ветер, даже если это не так, говорят ученые.

Авторы исследования проанализировали измерения солнечного ветра, собранные космическими аппаратами NASA, находятся намного ближе к Земле, где солнечный ветер непосредственно взаимодействует с магнитным полем нашей планеты. Эти наблюдения показали, что электрические токи, протекающие через верхнюю атмосферу Земли, продолжали увеличиваться вместе с усилением солнечного ветра, но было обнаружено признаков предполагаемого верхнего предела влияния солнечной бури.

Ученые пришли к выводу, что очень редкие, но очень мощные солнечные бури могут создавать более сильные возмущения в магнитном поле Земли и проводить к более сильным геомагнитным бурям, че предполагалось. Это значит, что они могут оказывать большее влияние на спутники, системы связи и электросети, чем предсказывали прошлые оценки.

Исследователи признают, что только время покажет, что произойдет в случае крайне экстремальной солнечной бури, которая происходит раз в 1000 лет.

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