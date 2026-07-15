Полное солнечное затмение 2026: когда и где исчезнет Солнце над Европой впервые с 1999 года
Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года. Лишь часть жителей Европы увидят полное закрытие Солнца Луной.
12 августа 2026 года впервые с 1999 года в Европе можно будет увидеть полное солнечное затмение. В Украине можно будет наблюдать лишь частичное солнечное затмение. Чтобы увидеть полную темноту, которая будет продолжаться всего 2 минуты, нужно отправиться в Испанию, пишет Express.
Полное солнечное затмение будет видно из некоторых районов Испании, Исландии и Гренландии, а частичные фазы затмения будут видны на большей части Европы, в том числе и в Украине. Полное солнечное затмение 12 августа наступит в 20:45 по киевскому времени, но жители Украины смогут наблюдать лишь частичное солнечное затмение.
В это время Луна будет постепенно закрывать часть Солнца, пока затмение не достигнет своего пика, после чего она медленно отойдет, и Солнце вернется к своему обычному виду. Во время полного солнечного затмения Луна полностью закроет собой Солнце, но это увидят лишь люди, которые будут находиться в выше указанных регионах Европы.
Солнечное затмение происходит, когда Луна находится между Землей и Солнцем и отбрасывает тень на нашу планету. Полное солнечное затмение 2026 года будет длится всего 2 минуты 18 секунд. Но частичное солнечное затмение можно будет наблюдать, начиная примерно с 18:00 до 22:00 по киевскому времени.
Солнечные затмения не являются редкостью. На самом деле, они происходят от двух до пяти раз в год. Но полные солнечные затмения происходят примерно раз в 18 месяцев и их видно каждый раз в разных частях планеты. Полное солнечное затмение впервые с 1999 года увидят жители Европы.
Какие бывают солнечные затмения:
- Полное солнечное затмение: Солнце полностью закрыто Луной.
- Частичное солнечное затмение: Луна не полностью закрывает Солнце, поэтому закрыта только часть звезды.
- Кольцевое солнечное затмение: Луна находится перед Солнцем, но не закрывает его полностью и вокруг Луны образуется "огненное кольцо".
- Гибридное солнечное затмение: cамое редкое солнечное затмение, которое является сочетанием полного и кольцевого затмения и начинается как одно и закачивается как другое.
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