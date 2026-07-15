Повне сонячне затемнення 2026: коли і де Сонце зникне над Європою вперше з 1999 року

Повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року. Лише частина мешканців Європи побачить, як Місяць повністю закриє Сонце.

12 серпня 2026 року вперше з 1999 року в Європі можна буде побачити повне сонячне затемнення. В Україні можна буде спостерігати лише часткове сонячне затемнення. Щоб побачити повну темряву, яка триватиме всього 2 хвилини, потрібно вирушити до Іспанії, пише Express.

Повне сонячне затемнення буде видно з деяких районів Іспанії, Ісландії та Гренландії, а фази часткового затемнення будуть помітні на більшій частині Європи, зокрема й в Україні. Повне сонячне затемнення 12 серпня настане о 20:45 за київським часом, але мешканці України зможуть спостерігати лише часткове сонячне затемнення.

У цей час Місяць поступово закриватиме частину Сонця, доки затемнення не досягне свого піку, після чого він повільно відійде, і Сонце знову набуде свого звичного вигляду. Під час повного сонячного затемнення Місяць повністю закриє собою Сонце, але це побачать лише люди, які перебуватимуть у вищезазначених регіонах Європи.

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Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць знаходиться між Землею та Сонцем і відкидає тінь на нашу планету. Повне сонячне затемнення 2026 року триватиме всього 2 хвилини 18 секунд. Але часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати приблизно з 18:00 до 22:00 за київським часом.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць знаходиться між Землею та Сонцем і відкидає тінь на нашу планету Фото: Daily Mail

Сонячні затемнення не є рідкістю. Насправді вони відбуваються від двох до п’яти разів на рік. Але повні сонячні затемнення трапляються приблизно раз на 18 місяців, і їх можна спостерігати щоразу в різних частинах планети. Повне сонячне затемнення вперше з 1999 року побачать мешканці Європи.

Мешканці України зможуть спостерігати лише часткове сонячне затемнення Фото: space.com

Які бувають сонячні затемнення:

Повне сонячне затемнення: Сонце повністю закрите Місяцем.

Часткове сонячне затемнення: Місяць не повністю закриває Сонце, тому закрита лише частина зірки.

Кільцеве сонячне затемнення: Місяць знаходиться перед Сонцем, але не закриває його повністю, і навколо Місяця утворюється "вогняне кільце".

Гібридне сонячне затемнення: найрідкісніше сонячне затемнення, яке є поєднанням повного та кільцевого затемнення і починається як одне, а закінчується як інше.

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