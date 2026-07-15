Історична подія: астронавти вперше зробили рентгенівські знімки тіла в космосі (фото)

Перші рентгенівські знімки людського тіла, зроблені на орбіті, можуть назавжди змінити космічну медицину.

Вперше астронавти на орбіті отримали рентгенівські знімки власного тіла. Вчені зазначають, що якість зображень висока, що в майбутньому дозволить виявляти травми в астронавтів. Зокрема, це досягнення має велике значення для майбутніх місій на Місяць. Опис результатів експерименту опубліковано в журналі Radiology, пише Space.

Протягом більшої частини космічної ери астронавти для діагностики травм використовували лише ультразвукові апарати. На відміну від ультразвуку, для якого необхідне середовище, через яке можуть проходити звукові хвилі, рентгенівські промені можна використовувати у вакуумі.

Однак рентгенівські апарати великі, споживають багато енергії, і за їх допомогою складно отримати якісне зображення, якщо тіло не зафіксоване. При цьому раніше рентгенівські апарати часто пошкоджувалися під час запуску в космос і спуску в атмосферу.

Відео дня

Вперше астронавти на орбіті отримали рентгенівські знімки власного тіла Фото: space.com

Через те, що кількість польотів у космос зросла, а також через те, що люди планують освоїти Місяць, зростає потреба у проведенні якісної рентгенографії в космосі. Астронавти можуть отримати травми як на орбіті, так і на Місяці. Американські вчені розробили новий портативний рентгенівський апарат, який може робити якісні знімки в космосі і при цьому є простим у використанні.

На борту Міжнародної космічної станції (МКС) відбулося успішне випробування цього рентгенівського апарату. Астронавти зробили перші в світі рентгенівські знімки свого тіла в космосі. Хоча ця історична подія відбулася на початку квітня 2025 року, її результати були оприлюднені лише зараз.

Вчені зазначають, що якість зображень висока, що в майбутньому дозволить виявляти травми у астронавтів Фото: space.com

Перші рентгенівські знімки в космосі зробили астронавти-аматори, учасники місії Fram2, які вирушили на МКС на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX і провели там 4 дні. Астронавти зробили знімки рук, черевної порожнини, таза та грудної клітки. Ці рентгенівські знімки були записані в цифровому форматі, що дозволило астронавтам одразу ж їх переглянути.

Після передачі зображень на Землю вчені порівняли рентгенівські знімки, отримані на орбіті, з аналогічними знімками, зробленими до запуску. Вони виявили, що, хоча наземні рентгенівські знімки були кращої якості, космічні знімки були достатньо якісними для діагностики травм і переломів кісток.

При цьому портативний рентгенівський апарат зазнав мінімальних пошкоджень під час спуску в атмосферу Землі.

Вчені зазначають, що це досягнення допоможе розширити діагностичні можливості для оцінки стану здоров’я астронавтів на навколоземній орбіті та на Місяці.

Інші новини науки