Историческое событие: астронавты впервые сделали рентгеновские снимки тела в космосе (фото)
Первые рентгеновские изображения тела человека, сделанные на орбите, могут навсегда изменить космическую медицину.
Впервые астронавты на орбите получили рентгеновские снимки собственного тела. Ученые говорят, что качество изображений высокое, что в будущем позволит выявлять травмы у астронавтов. В частности, это достижение имеет большое значение для будущих миссий на Луну. Описание результатов эксперимента представлено в журнале Radiology, пишет Space.
На протяжении большей части космической эры астронавты для диагностики травм использовали только ультразвуковые аппараты. В отличие от ультразвука, для которого необходима среда, через которую могут проходить звуковые волны, рентгеновские лучи можно использовать в вакууме.
Но рентгеновские аппараты большие, потребляют много энергии и с их помощью сложно получить качественное изображение, если тело не зафиксировано. При этом раньше рентгеновские аппараты часто повреждались во время запуска в космос и спуска в атмосферу.
Из-за того, что количество полетов в космос выросло, а также люди собираются освоить Луну, возрастает потребность в проведении качественной рентгенографии в космосе. Астронавты могут получить травмы как на орбите, так и на Луне. Американские ученые разработали новый портативный рентгеновский аппарат, которые может делать качественные снимки в космосе и при этом прост в использовании.
На борту Международной космической станции (МКС) прошло успешное испытание этого рентгеновского аппарата. Астронавты сделали первые в мире рентгеновские снимки своего тела в космосе. Хотя это историческое событие состоялось в начале апреля 2025 года, его результаты были представлены только сейчас.
Первые рентгеновские снимки в космосе сделали астронавты-любители, участники миссии Fram2, которые отправились на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX и провели там 4 дня. Астронавты сделали снимки рук, брюшной полости, таза и грудной клетки. Эти рентгеновские изображения были записаны в цифровом виде, что позволило астронавтам сразу же просмотреть их.
После доставки изображений на Землю ученые сравнили рентгеновские снимки, полученные на орбите с аналогичными снимками, сделанными до запуска. Они обнаружили, что, хотя наземные рентгеновские снимки были лучшего качества, космические снимки были достаточно хороши для диагностики травм и переломов костей.
При этом портативный рентгеновский аппарат получил минимальные повреждения во время спуска в атмосферу Земли.
Ученые говорят, что это достижение поможет расширить диагностические возможности для оценки состояния здоровья астронавтов на околоземной орбите и Луне.
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