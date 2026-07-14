С космодрома Байконур в космос отправились двух россиян: запуск ракеты "Союз-2.1а" (видео)

С казахстанского космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела в космос корабль "Союз МС-29", сообщили в России и США. На борту находятся трое космонавтов, среди них — двое россиян и один американец из NASA. На видео с космодрома показали 34-метровую ракету, которая успешно стартовала после финального обратного отсчёта. Какие задачи выполнит экипаж космического корабля РФ в ходе миссии МКС-75?

Задача корабля "Союз МС-29", выведенного в космос ракетой "Союз-2.1а", — доставка космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявила компания "Роскосмос". Россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон проведут на МКС 261 сутки.

Старт состоялся 14 июля в 17:48. Специалисты разрешили заправку ракеты-носителя топливом, после чего появилась информация о том, что космонавты заняли места в специальных креслах. Далее состоялся успешный старт, а затем — вывод корабля на заданную орбиту, отделение третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и солнечных батарей.

Ориентировочное время стыковки с МКС — в 20:56, сообщили в канале "Роскосмос". Трое россиян, находящихся на МКС, хотят провести специальную церемонию встречи. Также напомнили, что в целом на борту МКС находятся семь человек: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, Кристофер Уильямс, Джессика Мейр, Джек Хетевей и Софи Адено.

Відео дня

"Роскосмос" опубликовал план космического полёта. Корабль должен в течение трёх часов совершить три витка вокруг Земли, а затем пристыковаться к МКС. Также есть фото членов экипажа, стартовавших 14 июля: указано, что для Анила Менона это первый в жизни полёт.

Полет ракеты к МКС — экипаж, стартовавший на "Союз-2.1а" 14 июля

Полет ракеты к МКС — программа полета "Союз-2.1а" и "Союз МС-29" 14 июля Фото: Роскосмос

Тем временем "Роскосмос" сообщил, какие задачи выполнят космонавты в течение 261 суток. Планируется, что экспедиция МКС-75 проведет 38 научных экспериментов, в том числе — наблюдение за человекоподобным роботом "Теледроидом" и регистрацию солнечной активности для прогнозирования магнитных бурь. Кроме того, Дубров и Кикина дважды выйдут в открытый космос.

Полет ракеты к МКС — подробности

Информация о запуске российской космической ракеты также появилась на портале NASA. Американское космическое агентство опубликовало собственные кадры старта и показало, что происходит внутри МКС. Есть данные о задачах, которые будет выполнять Менон: выращивание кристаллов в космосе, ультразвуковые исследования кровотока с использованием методов дополненной реальности и искусственного интеллекта, биопечать сосудистых конструкций в условиях микрогравитации.

Полет ракеты к МКС — кадры запуска ракеты "Союз-2.1а" РФ 14 июля

Отметим, что в июне 2026 года СМИ сообщали об опасной ситуации, сложившейся в российской части МКС. Выяснилось, что речь идет о постоянной утечке воздуха из модуля "Звезда", из-за которой могут погибнуть российские космонавты.

Напоминаем, что агентство Reuters сообщило об очередном инциденте с утечкой воздуха на МКС, из-за которого заговорили о полной эвакуации космической станции.