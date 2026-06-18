Российский модуль МКС опасен для астронавтов: РФ может откажется от него (фото)

Из-за постоянных утечек воздуха, “Роскосмос”, возможно, выведет из эксплуатации ключевую часть модуля “Звезда” на Международной космической станции (МКС).

Начиная с 2019 года из российского модуля "Звезда" на МКС периодически выходит воздух, что создает опасность для жизни астронавтов на орбите. NASA и "Роскосмос" неоднократно обсуждали способы устранить утечки воздуха, но пока что ничего не помогает. Воздух выходит все быстрее из трещин, которые постоянно заделывают российские астронавты. Недавний инцидент, когда астронавты NASA приготовились к эвакуации с МКС, вероятно, приведет к тому, что Россия откажется от полноценной эксплуатации своего модуля. По крайней мере на это указывают сообщения источников в NASA, пишет Gizmodo.

Впервые утечка воздуха в переходной камере модуля "Звезда", которая соединяет этот служебный модуль российского сегмента МКС со стыковочным портом, куда прибывают космические корабли, была обнаружена в 2019 году. С тех пор периодически появляюсь сообщения о новых утечках воздуха, и российские астронавты постоянно заделывали возникшие трещины, через которые в космос уходил воздух. Согласно сообщениям NASA, каждый раз утечка воздуха происходила со все большей скоростью.

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В 2024 году NASA объявило о том, что утечка воздуха в модуле "Звезда" имеет наивысший уровень опасности для жизни экипажа МКС. NASA и "Роскосмос" не смогли прийти к согласию относительно первопричины утечки или способа ее устранения. Поэтому российские астронавты периодически используют специальные герметики для заделывания трещин. В 2025 году появилось сообщение NASA, что проблема уже полностью решена, но оказалось, что это не так.

Модуль "Звезда" с пристыкованным кораблем "Прогресс" Фото: NASA

5 июня этого года была обнаружена новая сильная утечка воздуха из переходной камеры модуля "Звезда" и пока "Роскосмос" решал, что делать, NASA приказало своим астронавтам переместиться в космический корабль Crew Dragon и готовиться к эвакуации с орбитальной станции. NASA и "Роскосмос" не смогли прийти к единому мнению относительно решения возникшей снова проблемы, а потому российские астронавты снова заделали трещины специальным материалом.

Источники в NASA сообщают, что Россия, возможно, приняла решение вывести из эксплуатации переходную камеру модуля "Звезда", чтобы не ставить под угрозу работу всей орбитальной станции.

Это значит, что люк в переходную камеру будет закрыт навсегда, что изолирует утечку воздуха в одном месте. В этом случае российские астронавты не будут иметь доступа к стыковочному порту и российским космическим кораблям придется использовать стыковочные порты американского сегмента МКС для доставки грузов с Земли.

Остается только дождаться официальных сообщений от американской и российской стороны по этому поводу. Пока что все сообщения ограничиваются тем, что ситуация на МКС стабилизировалась и продолжается ее работа в штатном режиме.

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