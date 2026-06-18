Російський модуль МКС становить небезпеку для астронавтів: РФ може відмовитися від нього (фото)

Через постійні витоки повітря "Роскосмос", можливо, виведе з експлуатації ключову частину модуля "Зірка" на Міжнародній космічній станції (МКС).

Починаючи з 2019 року з російського модуля "Зірка" на МКС періодично виходить повітря, що створює загрозу для життя астронавтів на орбіті. NASA та "Роскосмос" неодноразово обговорювали способи усунення витоків повітря, але поки що нічого не допомагає. Повітря виходить дедалі швидше з тріщин, які постійно закладають російські астронавти. Недавній інцидент, коли астронавти NASA готувалися до евакуації з МКС, ймовірно, призведе до того, що Росія відмовиться від повноцінної експлуатації свого модуля. Принаймні на це вказують повідомлення джерел у NASA, пише Gizmodo.

Вперше витік повітря в перехідній камері модуля "Зірка", яка з'єднує цей службовий модуль російського сегмента МКС зі стикувальним портом, куди прибувають космічні кораблі, було виявлено у 2019 році. Відтоді періодично з’являються повідомлення про нові витоки повітря, і російські астронавти постійно закладали тріщини, через які повітря виходило у космос. Згідно з повідомленнями NASA, щоразу витік повітря відбувався зі все більшою швидкістю.

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У 2024 році NASA оголосило, що витік повітря в модулі "Зірка" становить найвищу загрозу для життя екіпажу МКС. NASA та "Роскосмос" не змогли дійти згоди щодо першопричини витоку або способу його усунення. Тому російські астронавти періодично використовують спеціальні герметики для закладення тріщин. У 2025 році з’явилося повідомлення NASA, що проблема вже повністю вирішена, але виявилося, що це не так.

Модуль "Зірка" із пристикованим кораблем "Прогрес" Фото: solar-system

5 червня цього року було виявлено новий сильний витік повітря з перехідної камери модуля "Зірка", і поки "Роскосмос" вирішував, що робити, NASA наказало своїм астронавтам перейти до космічного корабля Crew Dragon і готуватися до евакуації з орбітальної станції. NASA та "Роскосмос" не змогли дійти єдиної думки щодо вирішення проблеми, що знову виникла, а тому російські астронавти знову залатали тріщини спеціальним матеріалом.

Джерела в NASA повідомляють, що Росія, можливо, ухвалила рішення вивести з експлуатації перехідну камеру модуля "Зірка", щоб не ставити під загрозу роботу всієї орбітальної станції.

Це означає, що люк у перехідну камеру буде закритий назавжди, що ізолює витік повітря в одному місці. У цьому випадку російські астронавти не матимуть доступу до стикувального порту, і російським космічним кораблям доведеться використовувати стикувальні порти американського сегмента МКС для доставки вантажів із Землі.

Залишається лише дочекатися офіційних повідомлень від американської та російської сторін з цього приводу. Поки що всі повідомлення обмежуються тим, що ситуація на МКС стабілізувалася і вона продовжує працювати у штатному режимі.

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