З космодрому Байконур запустили двох росіян у космос: старт ракети "Союз-2.1а" (відео)

На казахському космодромі "Байконур" стартувала ракета-носій "Союз-2.1а", яка вивела у космос корабель "Союз МС-29", повідомили у Росії та США. На борту перебуває троє космонавтів, серед них — двоє росіян та один американець з NASA. На відео з космодрому показали 34-метрову ракету, яка успішно стартувала після фінального відліку. Які завдання виконає екіпаж космічного корабля РФ під час місії МКС-75?

Завдання корабля "Союз МС-29", який вивела у космос ракета "Союз-2.1а", — це доставка космонавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), заявила компанія "Роскосмос". Росіяни Петро Дубров та Анна Кікіна, американець Аніл Менон проведуть на МКС 261 добу.

Старт відбувся о 17:48 14 липня. Фахівці допустили ракету-носій до заправки пальним, згодом з'явилась інформація, що космонавти зайняли місця у спеціальних кріслах. Далі відбувся успішний старт, а потім — виведення корабля на задану орбіту, відділення третього ступеня ракети, розкриття антен та сонячних батарей.

Орієнтовний час стикування з МСК — о 20:56, написали у каналі "Роскосмос". Присутні на МКС троє росіян хочуть провести спеціальну церемонію зустрічі. Також нагадали, що в цілому на борту МКС перебуває семеро осіб: Сергій Кудь-Сверчков, Сергій Мікаєв, Андрій Федяєв, Кристофер Вілльямс, Джесіка Мейр​, Джек Хетевей та Софі Адено.

Відео дня

"Роскосмос" опублікував план космічного польоту. Корабель повинен протягом трьох годин зробити три витки навколо Землі й тоді пристикуватись до МКС. Також є фото членів екіпажу, які стартували 14 липня: вказано, що для Аніла Менона це перший у житті політ.

Політ ракети на МКС — екіпаж, який стартував на "Союз-2.1а" 14 липня

Політ ракети на МКС — програма польоту "Союз-2.1а" та ""Союз МС-29" 14 липня Фото: Роскосмос

Тим часом "Роскосмос" розповів, які завдання виконають космонавти протягом 261 доби. Заплановано, що експедиція МКС-75 проведе 38 наукових експериментів, серед них — спостереження за людиноподібним роботом "Теледроїдом" та реєстрація сонячної активності задля прогнозування магнітних бур. Крім того, Дубров та Кікіна двічі вийдуть у відкритий космос.

Політ ракети на МКС — деталі

Інформацію про пуск російських космічної ракети також з'явилась на порталі NASA. Американське космічне агентство опублікувало власні кадри старту й також показало, що відбувається всередині МКС. Є дані про завдання, які виконуватиме Менон: вирощування кристалів у космосі, ультразвукові дослідження кровотоку з використанням методів доповненої реальності та штучного інтелекту, біодрук судинних конструкцій в умовах мікрогравітації.

Політ ракети на МКС — кадри пуску ракети "Союз-2.1а" РФ 14 липня

Зазначимо, у червні 2026 року медіа писали про небезпечну ситуацію, яка склалась у російській частині МКС. З'ясувалось, що ідеться про постійний витік повітря з модуля "Зірка", через який можуть загинути російські космонавти.

Нагадуємо, агентство Reuters розповіло про черговий інцидент з витоком повітря на МКС, через який заговорили про повну евакуацію космічної станції.