На Луну никто не летал: самые безумные теории заговора о миссии "Аполлон-11" (фото)

20 июля 1969 года американские астронавты впервые в истории оказались на поверхности Луны. Даже через 57 лет многие люди считают, что этого не было.

В 1969 году астронавты NASA Нил Армстронг, Эдвин "Базз" Олдрин и Майкл Коллинз отправились на Луну в рамках миссии "Аполлон-11". Коллинз остался в командном модуле на орбите, а Армстронг и Олдрин на посадочном модуле спустились вниз и 20 июля 1969 года вошли в историю, как первые люди, оказавшиеся на поверхности Луны. Но даже через 57 лет после этого события многие люди во всем мире считают, что высадка американцев на Луну — это одна из самых знаменитых мистификаций в истории, созданная правительством США совместно с NASA и Голливудом. Сторонники теории заговора, получившей название "Лунный заговор", считают, что США хотели первыми высадить астронавтов на Луне, чтобы опередить СССР. Поэтому, согласно теории заговора, вся высадка на Луну была снята в студии на Земле. Фокус собрал главные аргументы конспирологов, а также объяснения, почему все они не выдерживают критики.

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В 1969 году астронавты NASA Нил Армстронг, Эдвин "Базз" Олдрин и Майкл Коллинз отправились на Луну в рамках миссии "Аполлон-11"

На фотографиях астронавтов "Аполлон-11" не видно звезд

Сторонники "Лунного заговора" указывают на то, что ни на одной фотографии, сделанной астронавтами NASA на Луне, не видно звезд, там есть только черное небо. Поскольку на Луне нет атмосферы, звезды там должны быть даже ярче, чем на Земле. Согласно теории заговора, это значит, что все фотографии были сделаны в студии.

Дело в том, что астронавты делали фотографии, когда на Луне был день, а значит, Солнце светило очень ярко. Чтобы получить четкие снимки поверхности Луны, на которых были бы видны астронавты, в камере использовалась короткая выдержка. Поэтому камера не фиксировала более слабый, по сравнению с солнечным, свет звезд. Ели бы выдержка на камере была больше, то звезды были бы видны, но на кадрах пропали бы астронавты.

Сторонники "Лунного заговора" указывают на то, что ни на одной фотографии, сделанной астронавтами NASA на Луне, не видно звезд Фото: NASA

Неправильные тени на Луне

Одно из наиболее распространенных утверждений конспирологов заключается в том, что тени на фотографиях, сделанных астронавтами "Аполлон-11" не являются параллельными. Тени разных объектов на снимках направлены в разные стороны, а значит есть осветительные приборы, размещенные в студии. Даже на Земле можно наблюдать ситуации, когда две параллельные линии не кажутся параллельными.

Это явление объясняется тем, что на поверхность Луны имеет сложный рельеф, который оптически искажает ровные тени. Солнечные лучи отражаются от лунной поверхности и рассеиваются во все стороны.

Одно из наиболее распространенных утверждений конспирологов заключается в том, что тени на фотографиях, сделанных астронавтами "Аполлон-11" не являются параллельными Фото: NASA

Странное поведение флага США на Луне

Сторонники "Лунного заговора" указывают, что флаг США, установленный астронавтами NASA на Луне, развевается, словно там есть воздух, а значит, и ветер. Но того, ни другого на Луне нет, следовательно, видеозапись и фотографии сделали на Земле.

На самом деле верхний край флага удерживает выдвижной металлический стержень. Из-за того, что на Луне нет воздуха, этот флаг просто бы висел в сложенном виде. Астронавтам не удалось полностью растянуть флаг из-за того, что механизм в выдвижном стержне заело, а потому на флаге видны складки, создающие впечатление, что он развевается.

Также стоит отметить, что на видеозаписях четко видно, что флаг начинает двигаться только тогда, когда к нему прикасаются астронавты. Каждое движение металлического стержня приводило в движение и сам флаг.

Сторонники "Лунного заговора" указывают на то, флаг США, установленный астронавтами NASA на Луне, развевается, словно там есть воздух, а значит и ветер Фото: NASA

Почему нет кратера на месте посадки лунного модуля "Аполлон-11"

Конспирологи говорят, что при посадке лунный модуль с астронавтами должен был создать на поверхности Луны небольшой кратер — выхлопными газами и своей массой. Также должна была подняться пыль и осесть на опорах модуля. Но ни кратера, ни пыли на фотографиях не видно.

Во-первых, гравитация на Луне примерно в 6 раз меньше, чем на Земле, а значит, любые последствия удара о поверхность более незаметны.

Во-вторых, посадочный модуль совершал посадку с очень низкой скоростью, посадка казалась настолько мягкой, что астронавты даже не сразу поняли, что они уже на Луне.

В-третьих, пыль на Луне, которая представляет собой верхний слой поверхности, разлетелась в стороны по баллистической траектории и не могла осесть на опорах модуля, ведь ее не переносил воздух.

Конспирологи говорят, что при посадке лунный модуль с астронавтами должен был создать небольшой кратер на поверхности Луны выхлопными газами и своей массой Фото: NASA

Образцы горных пород с Луны не настоящие

Согласно теории заговора, если астронавты NASA не были на Луне, то они не могли доставить на Землю образцы лунной почвы. Это значит, что все эти лунные камни являются метеоритами, найденными в Антарктиде, которые самостоятельно прилетели на Землю.

Действительно, в Антарктиде можно найти много лунных метеоритов, но их не так много, как может показаться. А астронавты NASA в течение шести миссий привезли на Землю в общей сложности более 380 кг лунной горной породы. Метеориты, которые падают на Землю, плавятся при прохождении атмосферы, а камни, привезенные астронавтами с Луны, не имеют такой особенности.

К тому же образцы лунной почвы изучали ученые не только из США, но и других стран мира, и продолжают это делать даже сейчас. Поэтому за 57 лет они явно должны были обнаружить подделку.

Почему люди верят в теории заговора

Ученые считают, что эта и другие теории заговора настолько распространены и их поддерживают много людей во всем мире под одной причине. Некоторые люди просто не доверяют своим правительствам, а также ученым, и считают любые научно подверженные данные ложью.

Возможно, "Лунный заговор" обретет новую популярность в 2028 году. NASA в рамках миссии "Артемида-4" собирается осуществить посадку астронавтов на Луне впервые с 1972 года. Напоминаем, что на Луне с 1969 по 1972 год побывало всего 12 американцев.

Полет на Луну представляет собой очень дорогое мероприятие, которое требует сложных технологических решений Фото: NASA

У сторонников теории заговора уже сейчас возникает вопрос: "Если люди были на Луне, то почему за более чем 50 лет там не побывали астронавты других стран, и почему даже американцы туда снова не полетели?"

Очень короткий ответ звучит следующим образом: полет на Луну представляет собой очень дорогое мероприятие, которое требует сложных технологических решений. Например, миссия NASA "Артемида-2" в апреле 2026 года, когда три американца и канадец облетели Луну и вернулись домой, обошлась по некоторым оценкам, примерно в 4 миллиарда долларов.

Сделать полеты на Луну дешевле помогут многоразовые ракеты. NASA для своей новой луной программы пока использует одноразовую ракету Space Launch System. Это значит, что для каждого нового полета астронавтов на Луну требуется новая ракета. Сейчас компания SpaceX проводит испытания многоразовой ракеты Starship, которая позволит совершать пилотируемые полеты на Луну, и даже Марс.