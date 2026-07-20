На Місяць ніхто не літав: найбожевільніші теорії змови щодо місії "Аполлон-11" (фото)

20 липня 1969 року американські астронавти вперше в історії висадилися на поверхні Місяця. Навіть через 57 років багато хто вважає, що цього не було.

У 1969 році астронавти NASA Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін і Майкл Коллінз вирушили на Місяць у рамках місії "Аполлон-11". Коллінз залишився в командному модулі на орбіті, а Армстронг і Олдрін на посадковому модулі спустилися вниз і 20 липня 1969 року увійшли в історію як перші люди, що опинилися на поверхні Місяця. Але навіть через 57 років після цієї події багато людей у всьому світі вважають, що висадка американців на Місяць — це одна з найвідоміших містифікацій в історії, створена урядом США спільно з NASA та Голлівудом. Прихильники теорії змови, що отримала назву "Місячна змова", вважають, що США хотіли першими висадити астронавтів на Місяці, щоб випередити СРСР. Тому, згідно з теорією змови, вся висадка на Місяць була знята в студії на Землі. "Фокус" зібрав головні аргументи конспірологів, а також пояснення, чому всі вони не витримують критики.

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У 1969 році астронавти NASA Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз вирушили на Місяць у рамках місії "Аполлон-11"

На фотографіях астронавтів "Аполлон-11" не видно зірок

Прихильники "Місячної змови" вказують на те, що на жодній фотографії, зробленій астронавтами NASA на Місяці, не видно зірок — там лише чорне небо. Оскільки на Місяці немає атмосфери, зірки там мали б бути навіть яскравішими, ніж на Землі. Згідно з теорією змови, це означає, що всі фотографії були зроблені в студії.

Справа в тому, що астронавти робили фотографії, коли на Місяці був день, а отже, Сонце світило дуже яскраво. Щоб отримати чіткі знімки поверхні Місяця, на яких були б видні астронавти, у камері використовувалася коротка витримка. Тому камера не фіксувала слабше, порівняно з сонячним, світло зірок. Якби витримка на камері була довшою, то зірки були б видні, але на кадрах зникли б астронавти.

Прихильники "Місячної змови" вказують на те, що на жодній фотографії, зробленій астронавтами NASA на Місяці, не видно зірок Фото: NASA

Незвичайні тіні на Місяці

Одне з найпоширеніших тверджень конспірологів полягає в тому, що тіні на фотографіях, зроблених астронавтами "Аполлон-11", не є паралельними. Тіні різних об’єктів на знімках спрямовані в різні боки, а отже, у студії розміщені освітлювальні прилади. Навіть на Землі можна спостерігати ситуації, коли дві паралельні лінії не здаються паралельними.

Це явище пояснюється тим, що поверхня Місяця має складний рельєф, який оптично спотворює рівномірні тіні. Сонячні промені відбиваються від місячної поверхні й розсіюються в усі боки.

Одне з найпоширеніших тверджень конспірологів полягає в тому, що тіні на фотографіях, зроблених астронавтами "Аполлон-11", не є паралельними Фото: NASA

Дивна поведінка прапора США на Місяці

Прихильники "Місячної змови" зазначають, що прапор США, встановлений астронавтами NASA на Місяці, майорить, ніби там є повітря, а отже, і вітер. Але ні того, ні іншого на Місяці немає, отже, відеозапис і фотографії зробили на Землі.

Насправді верхній край прапора утримує висувний металевий стрижень. Оскільки на Місяці немає повітря, цей прапор просто висів би у складеному вигляді. Астронавтам не вдалося повністю розтягнути прапор через те, що механізм у висувному стрижні заклинило, а тому на прапорі видно складки, які створюють враження, ніби він майорить.

Також варто зазначити, що на відеозаписах чітко видно, що прапор починає рухатися лише тоді, коли до нього торкаються астронавти. Кожен рух металевого стрижня приводив у рух і сам прапор.

Прихильники "Місячної змови" вказують на те, що прапор США, встановлений астронавтами NASA на Місяці, майорить так, ніби там є повітря, а отже, і вітер Фото: NASA

Чому на місці посадки місячного модуля "Аполлон-11" немає кратера?

Конспірологи стверджують, що під час посадки місячний модуль з астронавтами мав утворити на поверхні Місяця невеликий кратер — вихлопними газами та власною масою. Також мав піднятися пил і осісти на опорах модуля. Але ні кратера, ні пилу на фотографіях не видно.

По-перше, гравітація на Місяці приблизно в 6 разів менша, ніж на Землі, а отже, будь-які наслідки удару об поверхню є менш помітними.

По-друге, посадковий модуль здійснював посадку з дуже низькою швидкістю; посадка здавалася настільки м’якою, що астронавти навіть не відразу зрозуміли, що вони вже на Місяці.

По-третє, пил на Місяці, який становить верхній шар поверхні, розлетівся в різні боки по балістичній траєкторії й не міг осісти на опорах модуля, адже його не переносило повітря.

Конспірологи стверджують, що під час приземлення місячний модуль з астронавтами мав утворити невеликий кратер на поверхні Місяця вихлопними газами та своєю масою Фото: NASA

Зразки гірських порід з Місяця не справжні

Згідно з теорією змови, якщо астронавти NASA не були на Місяці, то вони не могли доставити на Землю зразки місячного ґрунту. Це означає, що всі ці місячні камені є метеоритами, знайденими в Антарктиді, які самостійно прилетіли на Землю.

Дійсно, в Антарктиді можна знайти багато місячних метеоритів, але їх не так багато, як може здатися. А астронавти NASA протягом шести місій привезли на Землю загалом понад 380 кг місячної гірської породи. Метеорити, які падають на Землю, плавляться під час проходження через атмосферу, а камені, привезені астронавтами з Місяця, не мають такої особливості.

До того ж зразки місячного ґрунту досліджували вчені не лише зі США, а й з інших країн світу, і продовжують це робити навіть зараз. Тому за 57 років вони, безперечно, мали б виявити підробку.

Чому люди вірять у теорії змови

Вчені вважають, що ця та інші теорії змови настільки поширені й мають підтримку серед багатьох людей у всьому світі з однієї причини. Деякі люди просто не довіряють своїм урядам, а також вченим, і вважають будь-які науково обґрунтовані дані брехнею.

Можливо, "Місячна змова" знову стане популярною у 2028 році. NASA в рамках місії "Артеміда-4" планує здійснити висадку астронавтів на Місяці вперше з 1972 року. Нагадуємо, що на Місяці з 1969 по 1972 рік побувало всього 12 американців.

Політ на Місяць — це дуже дороге підприємство, яке вимагає складних технологічних рішень Фото: solar-system

У прихильників теорії змови вже зараз виникає питання: "Якщо люди були на Місяці, то чому за понад 50 років там не побували астронавти інших країн, і чому навіть американці туди знову не полетіли?"

Дуже коротка відповідь звучить так: політ на Місяць — це дуже дорогий захід, який вимагає складних технологічних рішень. Наприклад, місія NASA "Артеміда-2" у квітні 2026 року, під час якої троє американців і один канадець облетіли Місяць і повернулися додому, за деякими оцінками обійшлася приблизно в 4 мільярди доларів.

Здешевити польоти на Місяць допоможуть багаторазові ракети. NASA для своєї нової місячної програми поки що використовує одноразову ракету Space Launch System. Це означає, що для кожного нового польоту астронавтів на Місяць потрібна нова ракета. Зараз компанія SpaceX проводить випробування багаторазової ракети Starship, яка дозволить здійснювати пілотовані польоти на Місяць і навіть на Марс.