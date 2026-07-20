Трапляються раз на 1000 років: люди небезпечно недооцінюють екстремальні сонячні бурі

Нове дослідження свідчить про те, що найпотужніші сонячні бурі можуть мати більший вплив на супутники, електромережі та зв’язок на Землі, ніж вважалося раніше.

Вчені з NASA вважають, що найпотужніші геомагнітні бурі, які трапляються приблизно раз на 1000 років, можуть мати набагато більший негативний вплив на сучасні технології, ніж показують поточні оцінки. Дослідники вважають, що наразі наукова спільнота недооцінює найгірші сценарії впливу сонячних бур. Помилкові вимірювання встановили певну верхню межу впливу сонячної активності на Землю та наші технології, але, ймовірно, такої межі не існує. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Gizmodo.

Хоча магнітне поле захищає нас від екстремальних проявів космічної погоди, як зазначають вчені, дуже рідко, але трапляються надзвичайно екстремальні сонячні бурі, які можуть відбуватися приблизно раз на 1000 років.

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Сонячні бурі виникають, коли сонячні явища, такі як корональні викиди маси та сонячні спалахи, направляють хмари заряджених частинок у бік Землі. Вони можуть серйозно порушити роботу супутників на орбіті, а також систем GPS, радіозв’язку та електромереж на Землі.

Дослідження свідчить про те, що вченим, можливо, слід переглянути методи оцінки серйозності найрідкісніших сонячних бур. Це стає дедалі важливішим завданням у час, коли сучасне суспільство дуже залежить від супутників та інших технологій.

Попередні вимірювання сонячних бур дозволили встановити верхню межу їхнього впливу, але ці вимірювання проводилися на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі, де було зафіксовано екстремальні сонячні бурі.

Сонячні бурі виникають, коли сонячні явища, такі як корональні викиди маси та сонячні спалахи, направляють хмари заряджених частинок у бік Землі. Вони можуть серйозно порушити роботу супутників на орбіті, а також систем GPS, радіозв"язку та електромереж на Землі Фото: NASA

Оскільки найсильніший сонячний вітер, як правило, дещо слабшає, не досягаючи Землі, порівняння вимірювань на відстані 1,5 млн км від нас з умовами на нашій планеті може створити враження, що верхня атмосфера Землі перестає реагувати на сонячний вітер, що посилюється, навіть якщо це не так, кажуть вчені.

Автори дослідження проаналізували дані вимірювань сонячного вітру, зібрані космічними апаратами NASA, які знаходяться набагато ближче до Землі, де сонячний вітер безпосередньо взаємодіє з магнітним полем нашої планети. Ці спостереження показали, що електричні струми, які протікають через верхні шари атмосфери Землі, продовжували збільшуватися разом із посиленням сонячного вітру, але не було виявлено ознак передбачуваної верхньої межі впливу сонячної бурі.

Вчені дійшли висновку, що дуже рідкісні, але надзвичайно потужні сонячні бурі можуть спричиняти сильніші збурення в магнітному полі Землі та призводити до сильніших геомагнітних бур, ніж передбачалося раніше. Це означає, що вони можуть чинити більший вплив на супутники, системи зв’язку та електромережі, ніж передбачали попередні оцінки.

Дослідники визнають, що лише час покаже, що станеться у разі надзвичайно екстремальної сонячної бурі, яка трапляється раз на 1000 років.

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