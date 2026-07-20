Історична подія: приватна індійська ракета вперше полетіла в космос (відео)

Індійська компанія увійшла в історію космічних польотів, успішно запустивши орбітальну ракету Vikram-1.

Індійська компанія Skyroot Aerospace 18 липня успішно запустила у космос свою ракету Vikram-1 на низьку навколоземну орбіту. Таким чином, Індія стала третьою країною у світі, де приватні компанії здійснюють запуски орбітальних ракет у космос. Раніше це робили лише компанії зі США та Китаю. У компанії Skyroot Aerospace заявили, що цей запуск знаменує собою "початок нової космічної ери", пише Space.

Компанія Skyroot Aerospace була заснована у 2018 році. У 2022 році вона успішно запустила суборбітальну ракету Vikram-S, чого раніше не вдавалося жодній приватній компанії в Індії. Тепер Skyroot Aerospace знову увійшла в історію — вона стала першою приватною індійською компанією, яка запустила ракету Vikram-1 на низьку навколоземну орбіту.

Відео дня

Вид з третього ступеня ракети Vikram-1 Фото: space.com

Skyroot Aerospace прагне зайняти свою нішу на ринку запусків супутників у космос, який швидко зростає і де наразі домінують компанії зі США та Китаю. Таким чином Індія отримує додаткові переваги для своєї космічної програми.

Vikram-1 — це чотириступенева ракета-носій висотою близько 24 метрів. Вона здатна виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження вагою до 350 кг. Для порівняння: ракета Falcon 9 компанії SpaceX, яка щороку здійснює найбільшу у світі кількість запусків на орбіту, може виводити корисне навантаження вагою до 23 тонн.

Перший успішний запуск ракети-носія Vikram-1 відбувся 18 липня зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Сатіша Дхавана Індійської організації космічних досліджень (ISRO). Згідно із заявою Skyroot Aerospace, усі системи ракети працювали належним чином, і Vikram-1 успішно досягла космосу та доставила туди спеціальне корисне навантаження.

На висоту 450 км було доставлено демонстраційні технології німецьких та індійських компаній, а також супутник SCOPE компанії Skyroot Aerospace, який збирав дані про політ Vikram-1 та його стан. Усі супутники були виведені на орбіту через 17 хвилин після запуску.

Інші новини науки