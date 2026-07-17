Запуск у космос найбільшої ракети у світі скасували в останню секунду (відео)

Ракета Starship компанії SpaceX висотою 122 метри так і не була запущена у п’ятницю, 17 липня, під час надзвичайно важливого випробування № 13.

Число 13 виявилося нещасливим для компанії Ілона Маска SpaceX. 17 липня о 01:45 за київським часом з космодрому в штаті Техас відбулася спроба запуску в космос найбільшої у світі ракети Starship. Цей випробувальний політ мав продемонструвати, що обидва ступені ракети можуть не тільки успішно злітати, а й повертатися назад, пише Space.

Компанія SpaceX спробувала запустити в космос величезну 122-метрову ракету Starship V3 під час 13-го випробувального польоту. Однак сталася якась проблема з двигунами, і спрацювала система переривання запуску. Старт ракети було скасовано в останню секунду.

Компанія SpaceX спробувала запустити в космос величезну 122-метрову ракету Starship V3 під час 13-го випробувального польоту Фото: SpaceX

Як з'ясувалося, два двигуни нижнього ступеня ракети працювали з перебоями, тому Ілон Маск заявив, що їх замінять, а нова спроба запуску Starship V3 відбудеться наступного тижня.

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Цей випробувальний політ стане другим для модернізованої версії ракети Starship. Перший запуск Starship V3 відбувся у травні цього року. Загалом же з 2023 року SpaceX провела 12 випробувань найпотужнішої ракети у світі. Саме ця версія має допомогти доставляти астронавтів і вантажі на Місяць і Марс.

Під час минулого запуску Starship V3 обидва її ступені, які є багаторазовими, успішно злетіли; верхній ступінь досяг космосу та приводнився в Індійському океані, хоча й виникли проблеми з двигунами. Однак нижній ступінь розбився під час посадки.

SpaceX прагне, щоб під час 13-го польоту не виникло жодних проблем і обидва ступені успішно повернулися на Землю після запуску. Якщо все піде за планом, то наступного тижня Starship V3 доправить у космос 20 супутників Starlink нового покоління. Це буде перший запуск цих супутників у космос.

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