Сьогодні у космос летить найбільша ракета у світі: чому цей запуск такий важливий (відео)

Компанія SpaceX має намір продемонструвати, що обидва ступені 122-метрової ракети Starship можуть успішно повернутися на Землю після запуску в космос.

Найбільша та найпотужніша з усіх створених ракет, Starship від компанії SpaceX, знову вирушає у черговий випробувальний політ. 13-й запуск ракети з космодрому SpaceX у штаті Техас заплановано на 16 липня і має відбутися о 18:45 за місцевим часом. В Україні вже буде 01:45 і настане п’ятниця, 17 липня. До речі, новий запуск Starship відбудеться того ж дня, коли 57 років тому на Місяць вирушили астронавти місії "Аполлон-11", які вперше в історії опинилися на поверхні супутника Землі. За цим надзвичайно важливим запуском Starship можна буде спостерігати в прямому ефірі за посиланням нижче, пише Space.

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Мегаракета Starship у зібраному вигляді має висоту 122 метри й складається з двох багаторазових ступенів. Нижній ступінь називається Super Heavy, а верхній, як не дивно, — Starship або просто Ship.

Компанія SpaceX вважає, що Starship спричинить революцію у космічних польотах, адже дозволить людству заселити Місяць і Марс.

Перший випробувальний політ Starship відбувся у квітні 2023 року. У травні 2026 року відбувся перший випробувальний політ модернізованої версії ракети під назвою Starship V3. Тоді верхній ступінь успішно доставив у космос 20 макетів супутників Starlink і два справжні супутники Starlink, а потім успішно приводнився в Індійському океані біля берегів Австралії. Однак у нижнього ступеня Super Heavy виникли проблеми з двигуном під час повернення на Землю, і в результаті він розбився в Мексиканській затоці, де мав приводнитися.

Під час 13-го запуску для Starship загалом і другого для версії Starship V3 обидва ступені ракети мають успішно приводнитися там само, де й раніше. Тобто SpaceX хоче продемонструвати, що обидва ступені мегаракети працюють так, як потрібно, щоб перейти до наступного важливого етапу випробувань.

SpaceX планує повертати Super Heavy та Ship безпосередньо на наземний стартовий майданчик після запуску, а не здійснювати їх приводнення в океані. Це планується продемонструвати під час наступного випробувального польоту.

Якщо все піде за планом, "Super Heavy" приводниться в Мексиканській затоці приблизно через 7 хвилин після запуску, а "Ship" — в Індійському океані приблизно через 65 хвилин після старту.

Верхній ступінь Starship має вивести на навколоземну орбіту 20 супутників Starlink V3 — це нова версія космічних апаратів, які, згідно із заявою SpaceX, "значно розширять пропускну здатність мережі та швидкість передачі даних для користувачів". При цьому 6 супутників Starlink оснащені камерами, які зніматимуть політ верхнього ступеня Starship у космосі.

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