Схожі на Землю: біля найближчої до нас зірки виявлено 4 дивні планети

Астрономи склали найдетальніший на сьогодні опис чотирьох скелястих планет, які обертаються навколо найближчої до Землі одиночної зірки.

Найближча до Землі зірка — це Альфа Центавра, яка знаходиться на відстані 4,3 світлових років від нас. Але це потрійна зірка. Найближчою одиночною зіркою є зірка Барнарда, розташована за шість світлових років від Землі. Це червоний карлик, у 5 разів менший за Сонце, який існує удвічі довше за нашу зірку – 10 мільярдів років. Минулого року біля цієї зірки було виявлено чотири планети, які, як і Земля, мають тверду поверхню та є кам’янистими. Тепер астрономи з’ясували, що собою являють ці світи і чи може там існувати позаземне життя. Виявилося, що вони досить дивні. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

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За словами астрономів, у Сонячній системі немає таких планет, які обертаються навколо зірки Барнарда. Хоча вони скелясті, за розміром вони менші за Землю та Венеру (вона має майже такий самий діаметр, як і наша планета), але більші за Марс (він удвічі менший за Землю).

Вчені провели аналіз хімічного складу зірки, щоб визначити склад світів, що її оточують. Зірка Барнрада містить величезну кількість магнію порівняно з іншими зірками. Тому, як вважають вчені, її планети також містять багато магнію. На Землі магній сприяє утворенню мінералу олівіну, який відіграє важливу роль у збереженні води всередині планети.

Поверхня однієї з планет поблизу зірки Барнарда у вигадці художника Фото: Wikipedia

Дослідження припускає, що в надрах чотирьох планет поблизу зірки Барнарда велика кількість магнію призводить до утворення величезної кількості мінералу під назвою периклаз (оксид магнію), який погано утримує воду. На Землі цей мінерал зустрічається рідко і знаходиться на глибині сотень кілометрів під поверхнею.

Оскільки всі чотири планети знаходяться дуже близько до своєї зірки (найвіддаленіша розташована на відстані приблизно 6 млн км, а це в 10 разів ближче, ніж відстань між Меркурієм і Сонцем), найімовірніше, вони не мають атмосфери. Однак вчені вважають, що ці планети могли зберігати атмосферу протягом перших двох мільярдів років після утворення приблизно 10 мільярдів років тому. Після цього випромінювання зірки та її гравітаційний вплив знищили атмосфери планет.

Вчені дійшли висновку, що ці планети непридатні для життя через ті умови, які там панують.

Дослідники також виявили, що всі планети завжди звернені до своїх зірок лише однією стороною, як Місяць до Землі. Це означає, що на одній стороні панує вічний спекотний день, а на іншій — холодніша вічна ніч.

Хоча ці чотири планети непридатні для життя, вчені зазначають, що їхній аналіз, який пов’язує склад зірки та планет, можна використовувати для визначення можливості існування життя на інших планетах.

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