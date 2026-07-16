Похожи на Землю: возле ближайшей к нам звезды обнаружены 4 странные планеты
Астрономы создали наиболее подробное на сегодня описание четырех каменистых планет, которые вращаются вокруг самой близкой к Земле одиночной звезды.
Самая близкая к Земле звезда – это Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 4,3 световых года от нас. Но это тройная звезда. Самой близкой одиночной звездой является звезда Барнарда, расположенная в шести световых годах от Земли. Это красный карлик, в 5 раз меньше Солнца, который существует в два раза дольше нашей звезды – 10 миллиардов лет. В прошлом году возле этой звезды были обнаружены четыре планеты, которые, как и Земля имеют твердую поверхность и являются каменистыми. Теперь астрономы выяснили, что из себя представляют эти миры и может ли там существовать внеземная жизнь. Оказалось, что они довольно странные. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.
По словам астрономов, таких планет, которые вращаются вокруг звезды Барнарда, нет в Солнечной системе. Хотя они каменистые, по размеру они меньше Земли и Венеры (она имеет почти такой же диаметр, как и наша планета), но больше Марса (он в два раза меньше Земли).
Ученые провел анализ химического состава звезды, чтобы определить состав окружающих ее миров. Звезда Барнрада содержит огромное количество магния по сравнению с другими звездами. Поэтому, как считают ученые, ее планеты также содержат много магния. На Земле магний способствует образованию минерала оливин, который важен для хранения воды внутри планеты.
Исследование предполагает, что в недрах четырех планет возле звезды Барнарда большое количество магния приводит к образованию огромного количества минерала под названием периклаз (оксид магния), который плохо удерживает воду. На Земле этот минерал встречается редко и находится в сотнях километров под поверхностью.
Из-за того, что все четыре планеты находится очень близко к своей звезде (самая далекая расположена на расстоянии примерно 6 млн км, а это в 10 ближе, чем расстояние между Меркурием и Солнцем), скорее всего они лишены атмосферы. Но ученые считают, что эти планеты могли сохранять атмосферу в течение первых двух миллиардов лет после образования примерно 10 миллиардов лет назад. После этого излучение звезды и ее гравитационное влияние уничтожило атмосферы планет.
Ученые пришли к выводу, что эти планеты не пригодны для жизни из-за тех условий, которые они имеют.
Исследователи также обнаружили, что все планеты всегда обращены в своей звезды только одной сторонни, как Луна к Земле. Это значит, что на одной стороне царит вечный жаркий день, а на другой – более холодная вечная ночь.
Хотя эти четыре планеты непригодны для жизни, ученые говорят, что их анализ, связывающий состав звезды и планет, можно использовать при определении возможности существования жизни на других планетах.
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