Похожи на Землю: возле ближайшей к нам звезды обнаружены 4 странные планеты

Астрономы создали наиболее подробное на сегодня описание четырех каменистых планет, которые вращаются вокруг самой близкой к Земле одиночной звезды.

Самая близкая к Земле звезда – это Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 4,3 световых года от нас. Но это тройная звезда. Самой близкой одиночной звездой является звезда Барнарда, расположенная в шести световых годах от Земли. Это красный карлик, в 5 раз меньше Солнца, который существует в два раза дольше нашей звезды – 10 миллиардов лет. В прошлом году возле этой звезды были обнаружены четыре планеты, которые, как и Земля имеют твердую поверхность и являются каменистыми. Теперь астрономы выяснили, что из себя представляют эти миры и может ли там существовать внеземная жизнь. Оказалось, что они довольно странные. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

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По словам астрономов, таких планет, которые вращаются вокруг звезды Барнарда, нет в Солнечной системе. Хотя они каменистые, по размеру они меньше Земли и Венеры (она имеет почти такой же диаметр, как и наша планета), но больше Марса (он в два раза меньше Земли).

Ученые провел анализ химического состава звезды, чтобы определить состав окружающих ее миров. Звезда Барнрада содержит огромное количество магния по сравнению с другими звездами. Поэтому, как считают ученые, ее планеты также содержат много магния. На Земле магний способствует образованию минерала оливин, который важен для хранения воды внутри планеты.

Поверхность одной из планет возле звезды Барнарда в представлении художника Фото: Wikipedia

Исследование предполагает, что в недрах четырех планет возле звезды Барнарда большое количество магния приводит к образованию огромного количества минерала под названием периклаз (оксид магния), который плохо удерживает воду. На Земле этот минерал встречается редко и находится в сотнях километров под поверхностью.

Из-за того, что все четыре планеты находится очень близко к своей звезде (самая далекая расположена на расстоянии примерно 6 млн км, а это в 10 ближе, чем расстояние между Меркурием и Солнцем), скорее всего они лишены атмосферы. Но ученые считают, что эти планеты могли сохранять атмосферу в течение первых двух миллиардов лет после образования примерно 10 миллиардов лет назад. После этого излучение звезды и ее гравитационное влияние уничтожило атмосферы планет.

Ученые пришли к выводу, что эти планеты не пригодны для жизни из-за тех условий, которые они имеют.

Исследователи также обнаружили, что все планеты всегда обращены в своей звезды только одной сторонни, как Луна к Земле. Это значит, что на одной стороне царит вечный жаркий день, а на другой – более холодная вечная ночь.

Хотя эти четыре планеты непригодны для жизни, ученые говорят, что их анализ, связывающий состав звезды и планет, можно использовать при определении возможности существования жизни на других планетах.

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