11 лет "играла в прятки" с учеными: обнаружена самая неуловимая планета (фото)

Астрономы обнаружили самую тусклую планету, когда-либо увиденную с помощью наземного телескопа. Открытие было сделано совершенно случайно.

Потребовалось 11 лет, чтобы астрономы смогли обнаружить скрытую третью планету, которая вращается вокруг звезды Бета Живописца на расстоянии 63 световых года от нас. Астрономы случайно обнаружили планету на архивных изображениях Очень большого телескопа (VLT), сделанных в 2015 году. Новая планета получила название Бета Живописца d и теперь она является самой тусклой планетой, когда-либо сфотографированной напрямую с Земли. Также это одна из самых легких планет, когда-либо сфотографированных с помощью наземного телескопа. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Планета Бета Живописца d показана стрелкой справа на фоне звезды. Слева видна планета Бета Живописца b. Планету Бета Живописца с не видно на снимке, ведь она находится очень близко к звезде. Фото: space.com

Ранее астрономы обнаружили возле звезды Бета Живописца две планеты класса газовый гигант – Бета Живописца b и Бета Живописца с. Авторы исследования хотели более тщательно изучить планету Бета Живописца b, но на изображениях они обнаружили новую скрытую планету, то есть открытие было сделано случайно.

Астрономы говорят, что планета Бета Живописца d 11 лет "играла с ними в прятки", но теперь наконец-то ее нашли. Этот мир также является газовым гигантом, но расположена дальше двух известных планет в этой системе. Бета Живописца d в 100 более тусклая, чем Бета Живописца b. Поэтому это самая тусклая известная планета, когда-либо напрямую сфотографированная с Земли.

Три планеты, котоорые вращаются вокруг звезды Бета Живописца. Иллюстрация Фото: space.com

Масса Бета Живописца d примерно в 2,4 раза больше массы Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. При этом масса двух других планет, которые вращаются вокруг Бета Живописца, примерно в 10 раз больше массы Юпитера. Астрономы говорят, что Бета Живописца d является одной из самых легких планет, когда-либо напрямую сфотографированных наземным телескопом.

Прямые фотографии планет, которые находятся в других звездных системах, получить с Земли очень сложно. Для этого планета должна быть очень яркой. Поэтому получение прямого изображения настолько тусклой планеты является огромным достижением. Из более чем 6000 планет вне Солнечной системы, обнаруженных на сегодня, менее 100 были сфотографированы напрямую.

Стоит отметить, что звездная система Бета Живописца теперь является лишь второй, в которой было получено более двух прямых изображений планет. Первой была звездная система HR 8799, расположенная на расстоянии около 133 световых года от нас.

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