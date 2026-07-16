11 років "грала в хованки" з вченими: виявлено найнепомітнішу планету (фото)

Астрономи виявили найтьмянішу планету, яку коли-небудь бачили за допомогою наземного телескопа. Це відкриття було зроблено абсолютно випадково.

Потрібно було 11 років, щоб астрономи змогли виявити приховану третю планету, яка обертається навколо зірки Бета Живописця на відстані 63 світлових років від нас. Астрономи випадково виявили планету на архівних знімках Дуже великого телескопа (VLT), зроблених у 2015 році. Нова планета отримала назву Бета Живописця d і тепер є найтьмянішою планетою, яку коли-небудь сфотографували безпосередньо з Землі. Також це одна з найлегших планет, які коли-небудь сфотографували за допомогою наземного телескопа. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Планета Бета Живописця d позначена стрілкою праворуч на тлі зірки. Ліворуч видно планету Бета Живописця b. Планету Бета Живописця с на знімку не видно, адже вона розташована дуже близько до зірки. Фото: space.com

Раніше астрономи виявили поблизу зірки Бета Живописця дві планети класу "газовий гігант" — Бета Живописця b та Бета Живописця с. Автори дослідження хотіли детальніше вивчити планету Бета Живописця b, але на знімках вони виявили нову приховану планету, тобто відкриття було зроблено випадково.

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Астрономи кажуть, що планета Бета Живописця d 11 років "грала з ними в хованки", але тепер її нарешті знайшли. Цей світ також є газовим гігантом, але розташований далі, ніж дві відомі планети в цій системі. Бета Живописця d у 100 разів тьмяніша, ніж Бета Живописця b. Тому це найтьмяніша відома планета, яку коли-небудь безпосередньо сфотографували з Землі.

Три планети, які обертаються навколо зірки Бета Живописця. Ілюстрація Фото: space.com

Маса Бета Живописця d приблизно у 2,4 рази перевищує масу Юпітера, найбільшої планети Сонячної системи. При цьому маса двох інших планет, що обертаються навколо Бета Живописця, приблизно у 10 разів перевищує масу Юпітера. Астрономи зазначають, що Бета Живописця d є однією з найлегших планет, які коли-небудь безпосередньо сфотографували наземним телескопом.

Отримати з Землі прямі знімки планет, що знаходяться в інших зоряних системах, дуже складно. Для цього планета має бути дуже яскравою. Тому отримання прямого зображення такої тьмяної планети є величезним досягненням. З понад 6000 планет поза Сонячною системою, виявлених на сьогодні, менше 100 було сфотографовано безпосередньо.

Варто зазначити, що зоряна система Бета Живописця тепер є лише другою, в якій було отримано більше двох прямих зображень планет. Першою була зоряна система HR 8799, розташована на відстані близько 133 світлових років від нас.

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