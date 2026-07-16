Метеорит із позаземними органічними речовинами пробив дах будинку: що в ньому знайшли (фото)

Дослідження дуже рідкісного метеорита дає ключ до розуміння походження життя на нашій планеті.

Два роки тому, 16 липня 2024 року, метеорит вагою приблизно 1 кг пробив дах будинку в Хіллсборо, штат Нью-Джерсі, США. Цей метеорит був уламком більшого космічного каменю, який увійшов в атмосферу зі швидкістю приблизно 14 км/с і вибухнув на висоті приблизно 35 км. Аналіз метеорита показав, що це дуже рідкісний космічний камінь, який містить позаземні амінокислоти. Це органічні сполуки, з яких складаються всі білки в організмі людини. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише CNN.

Вчені з'ясували, що цей метеорит є вуглецевим хондритом типу CM. Це уламки астероїдів, які утворилися в найперші дні існування Сонячної системи. Ці метеорити містять мінерали, змінені під впливом води, а також органічні сполуки.

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Існує два типи метеоритів типу CM: CM1 і CM2. Вони відрізняються тим, наскільки сильно вода змінила їхній склад, коли вони були частиною астероїда. Вчені дійшли висновку, що цей метеорит є вуглецевим хондритом типу CM1/2, оскільки він є проміжною ланкою між двома типами.

Це лише другий випадок, коли вчені змогли дослідити вуглецевий хондрит CM1/2, і перший раз, коли його вдалося дослідити в такому незабрудненому вигляді, без домішок земних речовин. Дослідження показує, що цей метеорит відколовся від астероїда, який знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Дослідження дуже рідкісного метеорита дає ключ до розуміння походження життя на нашій планеті Фото: films

Аналіз метеорита показав, що він містить багато натрію, ймовірно, з крижаних розсолів усередині материнського астероїда. У міру випаровування води з астероїда залишалися сольові мінерали, які могли утворювати молекули, що мають вирішальне значення для життя, яким ми його знаємо, вважають вчені.

Дослідники також виявили в метеориті органічний вуглець і складні амінокислоти в мінералах, що зазнали змін під впливом води. Амінокислоти є основними будівельними блоками білків усіх живих організмів на Землі, зокрема й людини. Але більшість виявлених амінокислот є дуже рідкісними і не зустрічаються в земному житті, тому вони дійсно мають позаземне походження, стверджують вчені.

Вважається, що саме такі вуглецеві хондрити, які зіткнулися із Землею мільярди років тому, принесли на нашу планету органічну речовину, необхідну для зародження життя. Метеорит із Хіллсборо надає додаткові докази на користь цієї теорії.

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