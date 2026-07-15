Астрономи розгадали давню загадку космосу та уточнили вік Всесвіту: скільки часу він існує

Нові дані загалом узгоджуються з існуючою оцінкою віку Всесвіту. Також вчені не виявили невідомої фізики.

Астрономи використали вік понад 155 000 найстаріших зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, щоб уточнити вік Всесвіту. Результати підтверджують стандартну космологічну модель Лямбда CDM, що описує еволюцію космосу від Великого вибуху до наших днів. Також астрономи вважають, що знайшли потенційне рішення давньої загадки космосу. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Вік Всесвіту залежить від даних про швидкість розширення космосу. Існує два основні способи вимірювання цієї швидкості, відомої як постійна Габбла.

Вчені використовують реліктове випромінювання — світло, що залишилося після Великого вибуху.

Астрономи використовують вимірювання змінних зірок, відомих як цефеїди, та вибухову загибель зірок, відому як наднова, у локальному Всесвіті.

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Різниця між показниками швидкості розширення космосу, отриманими цими двома способами, становить близько 9 %. При цьому швидкість, отримана з ближчого до нас космосу, вища, ніж та, що існувала на зорі історії Всесвіту. Чому так, ніхто не знає, і це називається проблемою Хаббла. Одні вчені вважають, що існує невідома фізика, а інші припускають, що ця невідповідність пов’язана з явищами в локальному Всесвіті.

Вчені використовують реліктове випромінювання для оцінки віку Всесвіту Фото: NASA

Якщо космологічна модель є правильною, то вік Всесвіту становить приблизно 13,8 мільярда років. Якщо правильними є дані про швидкість розширення космосу, отримані з локального Всесвіту, то його вік становить приблизно 12,5–12,9 мільярда років.

Астрономи вирішили уточнити вік Всесвіту за допомогою найстаріших зірок у Чумацькому Шляху. Наприклад, якщо виявлено зірку віком 13 мільярдів років, то Всесвіт повинен мати щонайменше такий самий вік плюс десь 200 мільйонів років, необхідних для того, щоб з’явилися перші зірки після Великого вибуху.

Вчені відібрали 155 600 найстаріших зірок у нашій галактиці, хімічний склад яких відповідає цьому визначенню. У підсумку вони виявили, що вік найстарішої зірки становить близько 13,73 мільярда років із похибкою плюс-мінус 150–180 млн років. Але потрібно ще додати ті самі 200 млн років, про які йшлося вище.

вчені відібрали 155 600 найстаріших зірок у нашій галактиці, хімічний склад яких відповідає цьому визначенню Фото: star

Ця цифра загалом узгоджується з віком Всесвіту, що становить 13,8 млрд років, а це значення було отримано під час вимірювання реліктового випромінювання. Тому вчені вважають, що ніякої невідомої фізики не існує, адже вона вплинула б на всю історію космосу. Тому проблема Хаббла, ймовірно, пов’язана з якимось явищем, яке відбулося лише за останні кілька мільярдів років, і воно існує в локальному Всесвіті. Тому розширення космосу здається швидшим, ніж на початку історії Всесвіту.

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