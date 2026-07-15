Китайські астронавти не перебувають у космосі: теорія змови про склянку води спростована (відео)

Прихильники теорій змови стверджують, що одна склянка води доводить, що у Китаю немає жодної космічної станції на орбіті. Вчені доводять протилежне.

Наприкінці 2021 року під час прямої трансляції з китайської космічної станції "Тяньгун" у кадр потрапила склянка з водою, яка стоїть на столі, причому вода з неї не виливається. У соціальних мережах деякі користувачі заявили, що це є свідченням масштабної містифікації. За їхніми словами, китайські астронавти перебувають на Землі, а у Китаю немає жодної космічної станції. Ця теорія змови досі циркулює в соціальних мережах разом із уривками відео та стоп-кадрами зі склянкою. Вчені доводять, що ніякої містифікації немає, просто потрібно краще знати закони фізики, пише Sky at Night Magazine.

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Вчені стверджують, що відео, на якому показано експерименти китайських астронавтів, насправді було знято в космосі, і ці кадри відповідають поведінці води в умовах невагомості.

Відео дня

Чергова теорія змови з’явилася після того, як деякі користувачі соціальних мереж заявили, що склянка з водою не може так спокійно стояти на столі й не рухатися на космічній станції в умовах невагомості, а до того ж вода має витікати зі склянки. Конспірологи заявили, що це підтверджує той факт, що на орбіті немає жодних китайських астронавтів, а відео було знято на Землі.

Джордан Бімм із Чиказького університету спростовує цю теорію змови, яка навіть через стільки років досі залишається популярною в інтернеті. Вчений пояснює поведінку рідини в умовах невагомості.

За словами Бімма, молекули води в умовах невагомості воліють прилипати до скла склянки, а також до інших молекул води, а не розсіюватися в повітрі. Якщо немає жодної зовнішньої сили, то вода залишається "грудочками" в невагомості. У даному випадку вона залишилася у склянці.

Вчений зазначає, що поверхневий натяг (властивість поверхні рідини, яка допомагає визначити її форму та дозволяє їй чинити опір зовнішнім силам) також сприяє підтримці статичної форми води та створює ілюзію того, що вода поводиться так само, як і на Землі.

Китайське космічне агентство згодом опублікувало відео з тими самими астронавтами, на якому видно, як вони готуються продемонструвати свої експерименти в космосі. Один з астронавтів налив воду в склянку через соломинку, щоб вона залишалася на місці. Потім він закріпив склянку клейкими смужками на столі.

Також астронавти продемонстрували ще одну унікальну властивість води в невагомості. У склянку помістили тенісний м'ячик. Якби відео було знято на Землі, то м'ячик мав би спливти на поверхню завдяки плавучості води, але в умовах невагомості на космічній станції "Тяньгун" він залишився під водою. Це ще один доказ того, що китайські астронавти дійсно перебувають на орбіті.

Також варто зазначити, що NASA вже неодноразово підтверджувало, що Китай має власну космічну станцію, будівництво якої було повністю завершено наприкінці 2022 року, і туди регулярно відправляються астронавти. І вони також повертаються на Землю.

Іноді незнання законів фізики призводить до появи подібних теорій змови, які активно поширюються в соціальних мережах.

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