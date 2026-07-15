Китайские астронавты находятся не в космосе: теория заговора о стакане воды разрушена (видео)

Приверженцы теорий заговора утверждают, что один стакан воды доказывает, что у Китая нет никакой космической станции на орбите. Ученые доказывают обратное.

В конце 2021 года во время прямой трансляции с китайской космической станции "Тяньгун" в кадр попал стакан воды, который стоит на столе и при этом вода из него не выливается. В социальных сетях некоторые пользователи заявили, что является свидетельством масштабной мистификации. По их словам, китайские астронавты находятся на Земле и у Китая нет никакой космической станции. Это теория заговора до сих пор циркулирует социальных сетях вместе с отрывками виде и стоп-кадрами со стаканом. Ученые доказывают, что никакой мистификации нет, просто нужно лучше знать законы физики, пишет Sky at Night Magazine.

Відео дня

Смотреть с отметки 1:00:00

Ученые утверждают, что видео, где показаны эксперименты китайских астронавтов, на самом деле было снято в космосе и эти кадры соответствуют поведению воды в условиях невесомости.

Очередная теория заговора появилась после того, как некоторые пользователи социальных сетей заявили о том, что стакан с водой не может так покойно стоять на столе и не перемещаться на космической станции в условиях невесомости, а к тому же вода должна вытекать из стакана. Конспирологи заявили, что это подтверждает тот факт, что никаких китайских астронавтов на орбите нет, а видео было снято на Земле.

Джордан Бимм из Чикагского университета развенчивает эту теорию заговора, которая даже через столько лет все еще является популярной в интернете. Ученый объясняет поведение жидкости в условиях невесомости.

По словам Бимма, молекулы воды предпочитают прилипать к стеклу стакана в условиях невесомости, а также к другим молекулам воды, а не рассеиваться в воздухе. Если нет никакой внешней силы, то вода остается в "комках" в невесомости. В данном случае она осталась в стакане.

Ученый говорит, что поверхностное натяжение (свойство поверхности жидкости, которое помогает определить ее форму и позволяет ей сопротивляться внешним силам) также способствует поддержанию статической формы воды и создает иллюзию того, как вода ведет себя так же, как и на Земле.

Китайское космическое агентство позже опубликовало видео с теми же астронавтами, на котором видно, как они готовятся демонстрировать свои эксперименты в космосе. Один из астронавтов налил воду в стакан через соломинку, чтобы она оставалась на месте. Затем он закрепил стакан клейкими полосками на столе.

Также астронавты показали еще одно уникальное свойство воды в невесомости. В стакан поместили теннисный мячик. Если бы видео было снято на Земле, то мячик должен всплыть на поверхность благодаря плавучести воды, но в условиях невесомости на космической станции "Тяньгун" он остался под водой. Это еще одно доказательство того, что китайские астронавты действительно находятся на орбите.

Также стоит отметить, что NASA уже неоднократно подтверждало, что у Китая есть своя космическая станция, строительство которой было полностью завершено в конце 2022 года, и туда регулярно отправляются астронавты. И они также возвращаются на Землю.

Иногда незнание законов физики приводит к рождению подобных теорий заговора, которые активно распространяются в социальных сетях.

Другие новости науки