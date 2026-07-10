Историческое событие: Китай впервые успешно посадил ракету после запуска в космос (видео)

Первая ступень китайской ракеты-носителя “Чанчжэн-10B” впервые в истории страны совершила успешную посадку после запуска в космос. Посадочная платформа такого типа является первой в мире.

10 июля 2026 года произошло историческое событие для Китая, а возможно и для всего мира, которое может привести к тому, что американская компания SpaceX больше не будет доминировать на рынке запусков многоразовых ракет в космос. Впервые в истории Китая первая ступень многоразовой ракеты "Чанчжэн-10B" совершила успешную посадку на платформу нового типа, которая размещена на корабле, пишет Space.

Государственная Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила о том, что во время дебютного запуска в космос, который состоялся 10 июля 2026 года, первая ступень многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-10B" впервые в истории страны приземлилась на плавучую платформу. Это произошло примерно через 6 минут после запуска с космодрома на острове Хайнань. Вторая ступень ракеты полетела дальше и вывела на орбиту неизвестный космический аппарат.

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Государственная Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила о том, что во время дебютного запуска в космос, который состоялся 10 июля 2026 года, первая ступень многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-10B" впервые в истории страны приземлилась на плавучую платформу Фото: Xinhua

Китай ранее проводил посадки первых ступеней экспериментальных ракет, которые не выходили в космос. Теперь же впервые такая посадка произошла во время настоящего запуска на орбиту.

Стоит отметить, что Китай создал, как заявляется, первую в мире посадочную морскую платформу такого типа. Первая ступень ракеты вернулась на платформу, оборудованную специальной сетевой системой для приема ускорителя ракеты. Специальные сети захватывают ускоритель во время посадки и фиксируют его на месте. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация заявляет, что такая технология была использована впервые в мире.

Китай ранее проводил посадки первых ступеней экспериментальных ракет, которые не выходили в космос. Теперь же впервые такая посадка произошла во время настоящего запуска на орбиту Фото: Xinhua

"Чанчжэн-10B" – это двухступенчатая многоразовая ракета высотой 63 метра. Первая ступень ракеты работает на жидком кислороде и керосине, вторая ступень — на жидком кислороде и жидком метане. Ракета может выводить на орбиту 16 тонн полезной нагрузки. По своим характеристикам ракета-носитель "Чанчжэн-10B" похожа на ракету Falcon 9 американской компании SpaceX. Она сейчас доминирует на рынке запусков многоразовых ракет космос. Достижение Китая может изменить это.

До сих пор посадки первых ступеней ракет орбитального класса после их запуска в космос осуществляла только компания SpaceX.

Важно понимать, что большая часть современных ракет-носителей являются одноразовыми. То есть после запуска на орбиту первая ступень сгорает в атмосфере, а вторая превращается в космический мусор. Многоразовые ракеты позволяют сделать запуски на орбиту значительно дешевле, что уже сотни раз продемонстрировала компания SpaceX. Этого же хочет достичь и Китай.

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