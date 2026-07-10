Солнечную систему покинули 95% комет и астероидов: что происходит

Ученые считают, что в космосе существуют квазимежзвездные объекты. Это небесные тела, которые пытаются убежать из Солнечной системы, но в итоге возвращаются обратно.

На сегодняшний день астрономы обнаружили лишь три межзвездных объекта, которые прибыли в Солнечною систему из других планетных систем. За последний год наиболее известным межзвездным объектом стала комета 3I/ATLAS. Ученые предполагают, что Солнечная система также создает свои межзвездные объекты и некоторые из них похожи на бумеранги, то есть они возвращаются обратно. Астрономы назвали их квазимежзвездными объектами. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Исследователи рассматривают возможность того, что Солнечная система выбрасывает свои межзвездные объекты, и некоторые из них возвращаются обратно. Такая возможность связана с обнаружением межзвездных объектов, прибывших из других планетных систем.

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Расчеты ученых показали, что около 95% всех комет и астероидов, образовавшихся в Солнечной системе, оказались в межзвездном пространстве – это триллионы небесных тел. Хотя многие из них, вероятно, находятся вокруг Солнечной системы, некоторые могут улететь дальше в космос, а некоторые не смогут преодолеть гравитационное притяжение Солнца и вернуться обратно. Но эти кометы не будут похожи на межзвездные объекты, считают ученые. Они будет двигаться гораздо медленнее, а значит спутать их с гостями из других планетных систем достаточно сложно.

Но с другой стороны, квазимежзвездные объекты, согласно исследованию, веротяно, встречаются гораздо реже, чем межзвездные объекты в Солнечной системе. Количество фрагментов Солнечной системы, выброшенных в межзвездное пространство, огромно, но доля тех, что возвращаются, очень мала. Зато количество объектов, прибывших их других звездных систем колоссально, хотя их еще предстоит обнаружить, считают исследователи.

Астрономы подсчитали, что ежегодно в районе Юпитера можно будет обнаружить не больше одного квазимежзвездного объекта даже с помощью самых мощных телескопов. При этом может возникнуть сложность в их идентификации, ведь эти объекты могут быть похожи на обычные долгопериодические кометы.

Квазимежзвездные объекты встречаются редко и их трудно обнаружить, но знание об их существовании может оказаться полезным в будущем, считают авторы исследования.

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