95 % комет та астероїдів покинули Сонячну систему: що відбувається

Вчені вважають, що в космосі існують квазіміжзоряні об’єкти. Це небесні тіла, які намагаються втекти з Сонячної системи, але зрештою повертаються назад.

На сьогодні астрономи виявили лише три міжзоряні об’єкти, які прибули до Сонячної системи з інших планетних систем. За останній рік найвідомішим міжзоряним об’єктом стала комета 3I/ATLAS. Вчені припускають, що Сонячна система також створює свої міжзоряні об’єкти, і деякі з них схожі на бумеранги, тобто вони повертаються назад. Астрономи назвали їх квазіміжзоряними об’єктами. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Дослідники розглядають можливість того, що Сонячна система викидає свої міжзоряні об’єкти, і деякі з них повертаються назад. Така можливість пов’язана з виявленням міжзоряних об’єктів, що прибули з інших планетних систем.

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Розрахунки вчених показали, що близько 95 % усіх комет та астероїдів, які утворилися в Сонячній системі, опинилися в міжзоряному просторі — це трильйони небесних тіл. Хоча багато з них, ймовірно, знаходяться навколо Сонячної системи, деякі можуть відлетіти далі в космос, а деякі не зможуть подолати гравітаційне тяжіння Сонця і повернутися назад. Але ці комети не будуть схожими на міжзоряні об’єкти, вважають вчені. Вони рухатимуться набагато повільніше, а отже, сплутати їх із гостями з інших планетних систем досить складно.

Але з іншого боку, квазіміжзоряні об’єкти, згідно з дослідженням, ймовірно, зустрічаються набагато рідше, ніж міжзоряні об’єкти в Сонячній системі. Кількість фрагментів Сонячної системи, викинутих у міжзоряний простір, величезна, але частка тих, що повертаються, дуже мала. Натомість кількість об’єктів, що прибули з інших зоряних систем, колосальна, хоча їх ще належить виявити, вважають дослідники.

Астрономи підрахували, що щороку в районі Юпітера можна буде виявити не більше одного квазіміжзоряного об’єкта навіть за допомогою найпотужніших телескопів. При цьому можуть виникнути труднощі з їхньою ідентифікацією, адже ці об’єкти можуть бути схожими на звичайні довгоперіодичні комети.

Квазіміжзоряні об’єкти трапляються рідко, і їх важко виявити, але знання про їхнє існування може виявитися корисним у майбутньому, вважають автори дослідження.

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