Історична подія: Китай вперше успішно приземлив ракету після запуску в космос (відео)

Перший ступінь китайської ракети-носія "Чанчжен-10B" вперше в історії країни здійснив успішну посадку після запуску в космос. Посадкова платформа такого типу є першою у світі.

10 липня 2026 року відбулася історична подія для Китаю, а можливо, й для всього світу, яка може призвести до того, що американська компанія SpaceX більше не домінуватиме на ринку запусків багаторазових ракет у космос. Вперше в історії Китаю перший ступінь багаторазової ракети "Чанчжен-10B" здійснив успішну посадку на платформу нового типу, яка розміщена на кораблі, пише Space.

Державна китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація повідомила, що під час першого запуску в космос, який відбувся 10 липня 2026 року, перший ступінь багаторазової ракети-носія "Чанчжен-10B" вперше в історії країни приземлився на плавучу платформу. Це сталося приблизно через 6 хвилин після запуску з космодрому на острові Хайнань. Другий ступінь ракети полетів далі й вивів на орбіту невідомий космічний апарат.

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Китайська державна аерокосмічна науково-технічна корпорація повідомила, що під час першого запуску в космос, який відбувся 10 липня 2026 року, перший ступінь багаторазової ракети-носія "Чанчжен-10B" вперше в історії країни приземлився на плавучу платформу Фото: Xinhua

Раніше Китай здійснював посадку перших ступенів експериментальних ракет, які не виходили в космос. Тепер же вперше така посадка відбулася під час справжнього запуску на орбіту.

Варто зазначити, що Китай створив, як заявляється, першу у світі морську посадкову платформу такого типу. Перший ступінь ракети повернувся на платформу, обладнану спеціальною сітковою системою для прийому прискорювача ракети. Спеціальні сітки захоплюють прискорювач під час посадки та фіксують його на місці. Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація заявляє, що така технологія була використана вперше у світі.

Раніше Китай здійснював посадку перших ступенів експериментальних ракет, які не виходили в космос. Тепер же вперше така посадка відбулася під час справжнього запуску на орбіту Фото: Xinhua

"Чанчжен-10B" — це двоступенева багаторазова ракета висотою 63 метри. Перший ступінь ракети працює на рідкому кисні та гасі, другий ступінь — на рідкому кисні та рідкому метані. Ракета може виводити на орбіту 16 тонн корисного навантаження. За своїми характеристиками ракета-носій "Чанчжен-10B" схожа на ракету Falcon 9 американської компанії SpaceX. Вона зараз домінує на ринку запусків багаторазових ракет у космос. Досягнення Китаю може це змінити.

Досі посадку перших ступенів ракет орбітального класу після їхнього запуску в космос здійснювала лише компанія SpaceX.

Важливо розуміти, що більшість сучасних ракет-носіїв є одноразовими. Тобто після запуску на орбіту перший ступінь згорає в атмосфері, а другий перетворюється на космічне сміття. Багаторазові ракети дозволяють значно здешевити запуски на орбіту, що вже сотні разів продемонструвала компанія SpaceX. Цього ж прагне досягти й Китай.

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