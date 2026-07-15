Загадочная ось во Вселенной совпадает с Солнечной системой: никто не знает почему

Как только ученым кажется, что они начинают понимать природу всей Вселенной, появляется новая загадка. Одна из них связана с самым древним светом.

В 1964 году ученые впервые обнаружили реликтовое излучение — самый древний свет, возникший примерно через 380 000 лет после рождения Вселенной. Это излучение является одним из главных доказательств правильности теории Большого взрыва. Это излучение едва заметно пронизывает всю наблюдаемую Вселенную. Но реликтовое излучение имеет одну загадку, которую более 20 лет не могут решить астрономы – она называется "ось зла", пишет IFLScience.

Главная космологическая модель Вселенной предполагает, что она должна быть везде изотропной и однородной. То есть, некоторые области пространства могут немного отличаться по массе, но даже на самых далеких расстояниях Вселенная должна выглядеть примерно одинаково в любом направлении.

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В 2005 году астрономы заметили нечто странное, разложив реликтовое излучение на его самые крупные составляющие. Если космологический принцип, который предполагает однородность Вселенной во всех направлениях, верен, то крошечные температурные колебания, обнаруженные в реликтовом излучении, должны быть распределены случайным образом. Ни одно конкретное направление не должно отличаться от других. Несмотря на то, что средняя температура этого излучения составляет минус 270 градусов Цельсия, небольшие отличия существуют, что озадачивает астрономов.

Ученые проводят анализ вариаций температуры в реликтовом излучении, разделяя небо на структуры, известные как мультиполи. Самый простой, диполь, разделяет небо на два полушария, квадрополь — на четыре области, а октополь — на восемь. Если космологический принцип верен, то при сравнении этих сегментов температуры должны казаться случайно распределенными, но это не было обнаружено. Это нарушает космологический принцип. Ученые обнаружили сильное совпадение предпочтительных осей квадрополя и октополя, которое они назвали "ось зла".

Еще большая загадка состоит в том, что эта ось совпадает с Солнечной системой, при этом температуры "выше" оси кажутся немного большими, а температуры "ниже" оси — немного меньшими. Сейчас многие ученые считают, что это проблема, связанная со способом сбора данных, или, возможно, вызванная массивными структурами в ближнем космосе.

До сих пор никто не знает, существует ли эта ось на самом деле, или это ошибка наблюдений, или же существует какой-то источник в локальной Вселенной, который искажает главную космологическую модель. Если эта проблема сохранится, то есть загадка не найдет решения, она может бросить вызов космологической модели. Это будет означать, что теория Большого взрыва неверна и природа Вселенной на самом деле иная.

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