Загадкова вісь у Всесвіті збігається з Сонячною системою: ніхто не знає, чому

Щойно вчені починають думати, що вони починають розуміти природу всього Всесвіту, з’являється нова загадка. Одна з них пов’язана з найдавнішим світлом.

У 1964 році вчені вперше виявили реліктове випромінювання — найдавніше світло, що виникло приблизно через 380 000 років після народження Всесвіту. Це випромінювання є одним із головних доказів правильності теорії Великого вибуху. Це випромінювання ледь помітно пронизує весь спостережуваний Всесвіт. Але реліктове випромінювання має одну загадку, яку понад 20 років не можуть розгадати астрономи — вона називається "вісь зла", пише IFLScience.

Основна космологічна модель Всесвіту передбачає, що він має бути всюди ізотропним і однорідним. Тобто, деякі ділянки простору можуть дещо відрізнятися за масою, але навіть на найвіддаленіших відстанях Всесвіт має виглядати приблизно однаково в будь-якому напрямку.

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У 2005 році астрономи помітили щось дивне, розклавши реліктове випромінювання на його найбільші складові. Якщо космологічний принцип, який передбачає однорідність Всесвіту в усіх напрямках, є правильним, то крихітні температурні коливання, виявлені в реліктовому випромінюванні, мають бути розподілені випадковим чином. Жоден конкретний напрямок не повинен відрізнятися від інших. Незважаючи на те, що середня температура цього випромінювання становить мінус 270 градусів Цельсія, невеликі відмінності все ж існують, що спантеличує астрономів.

Вчені аналізують коливання температури у реліктовому випромінюванні, розділяючи небо на структури, відомі як мультиполі. Найпростіший, диполь, розділяє небо на дві півкулі, квадрополь — на чотири області, а октополь — на вісім. Якщо космологічний принцип правильний, то при порівнянні цих сегментів температури повинні здаватися випадково розподіленими, але цього не було виявлено. Це порушує космологічний принцип. Вчені виявили сильний збіг переважних осей квадрополя й октополя, який вони назвали "віссю зла".

Ще більша загадка полягає в тому, що ця вісь збігається з Сонячною системою, при цьому температури "вище" осі здаються дещо вищими, а температури "нижче" осі — дещо нижчими. Зараз багато вчених вважають, що це проблема, пов’язана зі способом збору даних, або, можливо, спричинена масивними структурами в ближньому космосі.

Досі ніхто не знає, чи існує ця вісь насправді, чи це помилка спостережень, чи, можливо, у локальному Всесвіті є якесь джерело, яке спотворює основну космологічну модель. Якщо ця проблема залишиться невирішеною, тобто загадка не знайде розв’язку, вона може кинути виклик космологічній моделі. Це означатиме, що теорія Великого вибуху є хибною, а природа Всесвіту насправді інша.

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