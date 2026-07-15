Астрономы решили давнюю загадку космоса и уточнили возраст Вселенной: сколько она существует

Новые данные в целом согласуются с существующей оценкой возраста Вселенной. Также ученые не обнаружили неизвестной физики.

Астрономы использовали возраст более 155 000 самых старых звезд в нашей галактике Млечный Путь, чтобы уточнить возраст Вселенной. Результаты подтверждают стандартную космологическую модель Лямбда CDM, описывающую эволюцию космоса от Большого взрыва до наших дней. Также астрономы считают, что нашли потенциальное решение давней загадки космоса. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Возраст Вселенной зависит от данных о скорости расширения космоса. Существует два основных способа измерения этой скорости, известной как постоянная Хаббла.

Ученые используют реликтовое излучение, свет, оставшийся от Большого взрыва.

Астрономы используют измерения переменных звезд под названием цефеиды и взрывную смерть звезд под названием сверхновая в локальной Вселенной.

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Разница между показателями скорости расширения космоса, полученная этими двумя способами, составляет около 9%. При этом скорость, полученная из более близкого нам космоса выше, чем та, что существовала на заре истории Вселенной. Почему так, никто не знает, и это называется проблема Хаббла. Одни ученые считают, что существует неизвестная физика, а другие предполагают, что это несоответствие связано с явлениями в локальной Вселенной.

Ученые используют реликтовое излучения для оценки возраста Вселенной Фото: NASA

Если верна космологическая модель, то возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет. Если верны данные о скорости расширения космоса, полученные из локальной Вселенной, то ее возраст составляет примерно 12,5–12,9 миллиарда лет.

Астрономы решили уточнить возраст Вселенной с помощью самых старых звезд в Млечном Пути. Например, если обнаружена звезда возрастом 13 миллиардов лет, то Вселенная должна иметь как минимум такой же возраст плюс где-то 200 миллионов лет, необходимых для того, чтобы появились первые звезды после Большого взрыва.

Ученые выбрали 155 600 самых старых звезд в нашей галактике, химический состав которых соответствует данному определению. В итоге они обнаружили, что возраст самой старой звезды составляет около 13,73 миллиарда лет с погрешностью плюс-минус 150-180 млн лет. Но нужно еще добавить те самые 200 млн лет, о которых было сказано выше.

ченые выбрали 155 600 самых старых звезд в нашей галактике, химический состав которых соответствует данному определению Фото: Discover Magazine

Эта цифра в целом согласуется с возрастом Вселенной в 13,8 млрд лет, а это значение было получено при измерении реликтового излучения. Поэтому ученые считают, что никакой неизвестной физики нет, ведь она затронула бы всю историю космоса. Поэтому проблема Хаббла, вероятно связано с каким-то явлением, которое произошло только за последние несколько миллиардов лет, и оно существует в локальной Вселенной. Поэтому расширение космоса кажется более быстрым, чем в начале истории Вселенной.

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