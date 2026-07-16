Крышу дома пробил метеорит с внеземными органическими веществами: что в нем нашли (фото)

Исследование очень редкого метеорита дает ключ к пониманию происхождения жизни на нашей планете.

Два года назад, 16 июля 2024 года, метеорит весом примерно 1 кг пробил крышу дома в Хиллсборо, штат Нью-Джерси, США. Этот метеорит был куском более крупного космическое камня, который вошел в атмосферу со скоростью примерно 14 км/с и взорвался на высоте примерно 35 км. Анализ метеорита показал, что это очень редкий космический камень, который содержит внеземные аминокислоты. Это органические соединения, из которых состоят все белки в организме человека. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет CNN.

Ученые выяснили, что этот метеорит является углеродистым хондритом типа CM. Это обломки астероидов, которые возникли в самые первые дни существования Солнечной системы. Эти метеориты содержат минералы, измененные водой, а также органические соединения.

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Существует два типа метеоритов типа CM: CM1 и CM2. Они отличаются тем, насколько сильно вода изменила их состав, когда они были частью астероида. Ученые пришли к выводу, что этот метеорит является углеродистым хондритом типа CM1/2, поскольку он является промежуточным звеном между двумя типами.

Всего второй ученые смогли изучить углеродистый хондрит CM1/2 и первый раз, когда его удалось изучить в таком не загрязненном виде, без примесей земных веществ. Исследование показывает, что этот метеорит откололся от астероида, который находится в главном поясе астероидом между Марсом и Юпитером.

Исследование очень редкого метеорита дает ключ к пониманию происхождения жизни на нашей планете Фото: CNN

Анализ метеорита показал, что он содержит много натрия, вероятно, из ледяных рассолов внутри родительского астероида. По мере испарения воды с астероида оставались солевые минералы, которые могли создавать молекулы, имеющие решающее значение для жизни, какой мы ее знаем, считают ученые.

Исследователи также обнаружили в метеорите органический углерод и сложные аминокислоты в минералах, измененных водой. Аминокислоты являются основными строительными блоками белков всех живых организмов на Земле, в том числе и человека. Но большинство обнаруженных аминокислот являются очень редкими и не встречаются в земной жизни, поэтому они действительно имеют внеземное происхождение, говорят ученые.

Считается, что такие углеродистые хондриты, которые столкнулись с Землей миллиарды лет назад и доставили на нашу планету органическое вещество, необходимое для зарождения жизни. Метеорит из Хиллсборо предоставляет дополнительные доказательства этой теории.

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