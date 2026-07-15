Невідома сила змінює Плутон: вперше на планеті виявили загадковий рух (фото)

Вчені вперше виявили у кратерах на Плутоні шість величезних зсувів. Вони мають там виникати, але раніше їх ніколи не бачили.

Раніше астрономи ніколи не бачили зсувів, подібних до тих, що трапляються на Землі, на поверхні карликової планети Плутон. Тепер же вони їх виявили. Але що саме спричинило ці величезні зсуви, поки що залишається загадкою. Це відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти процеси на поверхні крижаних світів, розташованих на околицях Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Discover Magazine.

Зсуви — масовий рух гірських порід та льоду вниз під дією гравітації — часто спостерігаються на Землі. Зсуви також виявлено на Марсі, Меркурії та карликовій планеті Церера. Але досі жодних свідчень існування зсувів на Плутоні виявлено не було, незважаючи на те, що карликова планета має круті стінки кратерів і пересічену крижану поверхню з крутими схилами та обривами. Тепер же вчені вперше виявили одразу 6 масштабних рухів льоду та каменів у трьох кратерах на Плутоні. Це ще раз підтверджує, що активні геологічні процеси змінюють поверхню карликової планети.

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Плутон. Першим і єдиним космічним апаратом, який досліджував Плутон з близької відстані у 2015 році, є зонд NASA "Нові горизонти" Фото: NASA

Першим і єдиним космічним апаратом, який досліджував Плутон з близької відстані у 2015 році, є зонд NASA "Нові горизонти". Вчені вивчили архівні знімки зонда і зробили важливе відкриття: вони виявили одразу шість великих зсувів у трьох кратерах на Плутоні. Саме дані зонда "Нові горизонти" показали, що Плутон є геологічно активним світом, покритим шаром льоду. Сліди зсувів, схожих на ті, що відбуваються на Землі, були виявлені на стінках кратерів, на похилих схилах та обривах, утворених у результаті розломів.

Вчені вперше виявили одразу 6 масштабних зсувів у трьох кратерах на Плутоні Фото: solar-system

Астрономи виміряли розміри зсувів і виявили, що вони опускалися на глибину від 1,5 до 2,2 кілометра та простягалися на відстань до 14,5 кілометра по поверхні Плутона. Площа зсувів коливається від приблизно 30 до 130 квадратних кілометрів.

Вчені достеменно не знають, що спричинило ці зсуви на Плутоні. Можливо, вони стали наслідком рухів кори, ерозії, кріовулканізму або ж ударів метеоритів. Хоча справжня причина залишається загадкою, вчені вважають, що зсуви, можливо, сприяли формуванню та зміні рельєфу Плутона. Можливо, зсуви продовжують змінювати поверхню карликової планети й зараз.

Виявлення зсувів на Плутоні може допомогти вченим краще зрозуміти процеси, що відбуваються на поверхні крижаних світів, розташованих на околицях Сонячної системи.

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