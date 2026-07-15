Неизвестная сила меняет Плутон: впервые на планете нашли загадочное движение (фото)

Ученые впервые обнаружили в кратерах на Плутоне шесть огромных оползней. Они должны там возникать, но их никогда раньше не видели.

Раньше астрономы никогда не видели оползней, которые возникают на Земле, на поверхности карликовой планеты Плутон. Теперь же они их обнаружили. Но что именно вызвало эти огромные оползни, пока остается загадкой. Это открытие может помочь ученым лучше понять процессы на поверхности ледяных миров, расположенных на окраинах Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Discover Magazine.

Оползни, массовое движение горных пород и льда вниз под действием гравитации, часто наблюдается на Земле. Оползни также обнаружены на Марсе, Меркурии и карликовой планете Церера. Но до сих пор никаких свидетельств существования оползней на Плутоне обнаружено не было, несмотря на то карликовая планета имеет крутые стенки кратеров и пересеченную ледяную поверхность с крутыми склонами и обрывами. Теперь же ученые впервые обнаружили сразу 6 массивных движений льда и камней в трех кратерах на Плутоне. Это еще раз подтверждает, что активные геологические процессы меняют поверхность карликовой планеты.

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Плутон. Первым и единственным космическим аппаратом, который исследовал Плутон с близкого расстояния в 2015 году является зонд NASA "Новые горизонты" Фото: NASA

Первым и единственным космическим аппаратом, который исследовал Плутон с близкого расстояния в 2015 году является зонд NASA "Новые горизонты". Ученые изучили архивные снимки зонда и сделали важное открытие: они обнаружили сразу шесть крупных оползней в трех кратерах на Плутоне. Именно данные зонда "Новые горизонты" показали, что Плутоне является геологический активным миром, покрытым слоем льда. Следы оползней, похожих на те, что происходят на Земле, были обнаружены на стенках кратеров, на крытых склонах и обрывах, образованных в результате разломов.

Ученые впервые обнаружили сразу 6 массивных оползней в трех кратерах на Плутоне Фото: NASA

Астрономы измерили размеры оползней и обнаружили, что они опускались на глубину от 1,5 до 2,2 километров, и преодолели расстояние до 14,5 километров по поверхности Плутона. Площадь оползней варьируется от примерно 30 до 130 квадратных километров.

Учены точное не знают, что вызвало эти оползни на Плутоне. Возможно, они стали результатом движений коры, эрозии, криовулканизма или же ударов метеоритов. Хотя истинная причина остается загадкой, ученые считают, что оползни, возможно, способствовали формированию и изменению рельефа Плутона. Возможно, оползни продолжают менять поверхность карликовой планеты и сейчас.

Обнаружение оползней на Плутоне может помочь ученым лучше понять процессы на поверхности ледяных миров, расположенных на окраинах Солнечной системы.

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