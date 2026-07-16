NASA отключит еще один инструмент "Вояджер-1": он всего в "шаге" от исторического момента

Космический зонд “Вояджер-1” находится в космосе с 5 сентября 1977 года. Он передает важные данные на Землю и несет на борту записи о человеческой цивилизации.

Сейчас “Вояджер-1” движется со скоростью около 61 200 км/ч в межзвездном пространстве. Аппарат является первым рукотворным объектом, который покинул пределы Солнечной системы, пишет Discover.

“Вояджер-1” пока не достиг расстояния в 1 световой день – расстояния, которое свет проходит за 24 часа. Но аппарат достигнет этой исторической отметки 18 ноября 2026 года.

Это будет колоссальным достижением, но теперь NASA вынуждено отключить некоторые инструменты аппарата, чтобы продлить его жизнь.

“Хотя отключение научного прибора не является предпочтительным вариантом для кого бы то ни было, это лучший из доступных вариантов”, — говорит руководитель миссии «Вояджер» в Лаборатории реактивного движения NASA Карим Бадаруддин.

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“Вояджер-1” и “Вояджер-2” несут на борту специализированное оборудование для сбора данных о различных объектах в космосе. Одним из таких инструментов является эксперимент по изучению низкоэнергетических заряженных частиц (LECP). Этот эксперимент помогает “Вояджеру-1” измерять энергетический спектр, интенсивность и состав электронов, космических лучей и ионов. По данным Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, этот прибор отлично подходит для измерения солнечного ветра.

Однако, по мнению NASA, отключение LECP — лучший способ поддержать работу этого межзвездного путешественника.

“У “Вояджера-1” все еще работают два научных прибора — один, который улавливает плазменные волны, и другой, который измеряет магнитные поля. Они все еще отлично работают, передавая данные из области космоса, которую не исследовал ни один другой созданный человеком аппарат. Команда по-прежнему сосредоточена на том, чтобы поддерживать работу обоих “Вояджеров” как можно дольше”, — говорится в пресс-релизе Бадаруддина.

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