Зонд NASA впервые за год прислал сигнал с края Солнечной системы: что произошло (фото)

Космический аппарат “Новые горизонты” впервые за почти год прислал данные с расстояния 9,5 миллиардов километров.

Зонд NASA "Новые горизонты" вышел из спящего режима за Плутоном на расстоянии 9,5 миллиардов километров от Земли и передал ценные данные о внешней части гелиосферы, пишет Space.

Согласно заявлению NASA, зонд "Новые горизонты", который находится на краю Солнечной системы, периодически переходит в спящий режим, когда его основные системы отключаются, но приборы продолжают собирать данные. Космический аппарат NASA вошел в такой режим работы в августе 2025 года, но теперь "проснулся" и начала передачу собранных за почти год данных. Этот зонд находится так далеко, что сигналу требуется 9 часов, чтобы достичь Земли.

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Гелиосфера действует как гигантский щит, защищая Солнечную систему от галактического космического излучения Фото: NASA

Ученые из NASA заявили, что все приборы и системы зонда работают хорошо и он продолжает путешествие к границе гелиосферы. Это область влияния Солнца, созданная, потокм заряженных частиц, исходящих от Солнца, известного как солнечный ветер. Гелиосфера действует как гигантский щит, защищая Солнечную систему от галактического космического излучения. На границе гелиосферы, известной как ударная волна, солнечный ветер встречается с галактическим ветром, но точное местоположение этой границы неизвестно. Зонд "Новые горизонты" должен это выяснить, когда достигнет цели в 2029 году.

Этот космический аппарат стал первый и пока что единственным зондом, который изучал Плутон с близкого расстояния в 2015 году Фото: NASA

До сих пор границу гелиосферы преодолели только зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в 2012 и в 2018 годах соответственно. Но на борту у них не было таких приборов, как у зонда "Новые горизонты", позволяющих проводить точные измерения во внешней части гелиосферы. Полученные данные помогут физикам выяснить, что же происходит на границе между Солнечной системой и межзвездной средой. Это важно в том числе и для планирования будущих межзвездных путешествий.

Сейчас зонд "Новые горизонты", запущенный в 2006 году, находится в поясе Койпера – регионе с миллионами каменных и ледяных объектов на краю Солнечной системы за Нептуном. Зонда, который находится уже далеко за Плутоном, собирает первые в своем роде данные, которые не собирал ни один зонд. "Новые горизонты" сейчас удаляется от нас со скоростью 483 миллиона километров в год.

"Новые горизонты" в 2019 году исследовал самый далекий объект в Солнечной системе, когда-либо исследований космическим аппаратом. Он называется Аррокот Фото: NASA

Этот космический аппарат стал первый и пока что единственным зондом, который изучал Плутон с близкого расстояния в 2015 году. Напоминаем, что Плутон уже не девятая планета Солнечной системы, а объект в поясе Койпера, если точнее, то это карликовая планета. Также "Новые горизонты" в 2019 году исследовал самый далекий объект в Солнечной системе, когда-либо исследований космическим аппаратом. Он называется Аррокот и представляет собой транснептуновый астероид, который находится на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона.

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