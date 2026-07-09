Зонд NASA вперше за рік надіслав сигнал з краю Сонячної системи: що сталося (фото)

Космічний апарат "Нові горизонти" вперше за майже рік надіслав дані з відстані 9,5 мільярдів кілометрів.

Зонд NASA "Нові горизонти" вийшов зі сплячого режиму за Плутоном на відстані 9,5 мільярдів кілометрів від Землі та надіслав цінні дані про зовнішню частину геліосфери, пише Space.

Згідно із заявою NASA, зонд "Нові горизонти", який перебуває на краю Сонячної системи, періодично переходить у режим сну, коли його основні системи вимикаються, але прилади продовжують збирати дані. Космічний апарат NASA перейшов у такий режим роботи в серпні 2025 року, але тепер "прокинувся" і почав передавати дані, зібрані за майже рік. Цей зонд знаходиться так далеко, що сигналу потрібно 9 годин, щоб досягти Землі.

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Геліосфера діє як гігантський щит, захищаючи Сонячну систему від галактичного космічного випромінювання Фото: NASA

Вчені з NASA заявили, що всі прилади та системи зонда працюють нормально, і він продовжує свою подорож до межі геліосфери. Це область впливу Сонця, утворена потоком заряджених частинок, що виходять від Сонця, відомим як сонячний вітер. Геліосфера діє як гігантський щит, захищаючи Сонячну систему від галактичного космічного випромінювання. На межі геліосфери, відомій як ударна хвиля, сонячний вітер стикається з галактичним вітром, але точне місцезнаходження цієї межі невідоме. Зонд "Нові горизонти" має це з’ясувати, коли досягне мети у 2029 році.

Цей космічний апарат став першим і поки що єдиним зондом, який досліджував Плутон з близької відстані у 2015 році Фото: NASA

Досі межу геліосфери подолали лише зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" у 2012 та 2018 роках відповідно. Однак на борту у них не було таких приладів, як у зонда "Нові горизонти", що дозволяють проводити точні вимірювання у зовнішній частині геліосфери. Отримані дані допоможуть фізикам з’ясувати, що ж відбувається на межі між Сонячною системою та міжзоряним середовищем. Це важливо, зокрема, і для планування майбутніх міжзоряних подорожей.

Наразі зонд "Нові горизонти", запущений у 2006 році, перебуває в поясі Койпера — регіоні з мільйонами кам’яних і крижаних об’єктів на краю Сонячної системи за Нептуном. Зонд, який перебуває вже далеко за Плутоном, збирає перші у своєму роді дані, яких не збирав жоден зонд. "Нові горизонти" зараз віддаляється від нас зі швидкістю 483 мільйони кілометрів на рік.

У 2019 році "Нові горизонти" дослідив найвіддаленіший об"єкт у Сонячній системі, який коли-небудь досліджував космічний апарат. Він називається "Аррокот" Фото: solar-system

Цей космічний апарат став першим і поки що єдиним зондом, який досліджував Плутон з близької відстані у 2015 році. Нагадуємо, що Плутон вже не є дев'ятою планетою Сонячної системи, а об'єктом у поясі Койпера; якщо бути точнішим, то це карликова планета. Також "Нові горизонти" у 2019 році дослідив найвіддаленіший об’єкт у Сонячній системі, який коли-небудь досліджувався космічним апаратом. Він називається Аррокот і є транснептуновим астероїдом, який знаходиться на відстані 1,6 мільярда кілометрів від Плутона.

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