NASA вимкне ще один прилад "Вояджер-1": він лише за "крок" від історичного моменту

Космічний зонд "Вояджер-1" перебуває у космосі з 5 вересня 1977 року. Він передає важливі дані на Землю та має на борту записи про людську цивілізацію.

Наразі "Вояджер-1" рухається зі швидкістю близько 61 200 км/год у міжзоряному просторі. Цей апарат є першим штучним об’єктом, який покинув межі Сонячної системи, пише Discover.

"Вояджер-1" поки що не досяг відстані в 1 світловий день — відстані, яку світло долає за 24 години. Але апарат досягне цієї історичної позначки 18 листопада 2026 року.

Це стане колосальним досягненням, але зараз NASA змушена вимкнути деякі прилади апарату, щоб продовжити термін його експлуатації.

"Хоча вимкнення наукового приладу не є найкращим варіантом для будь-кого, це найкращий із доступних варіантів", — каже керівник місії "Вояджер" у Лабораторії реактивного руху NASA Карім Бадаруддін.

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"Вояджер-1" і "Вояджер-2" мають на борту спеціалізоване обладнання для збору даних про різні об’єкти в космосі. Одним із таких інструментів є експеримент з вивчення низькоенергетичних заряджених частинок (LECP). Цей експеримент допомагає "Вояджеру-1" вимірювати енергетичний спектр, інтенсивність і склад електронів, космічних променів та іонів. За даними Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса, цей прилад чудово підходить для вимірювання сонячного вітру.

Однак, на думку NASA, відключення LECP — найкращий спосіб забезпечити роботу цього міжзоряного мандрівника.

"На "Вояджер-1" досі працюють два наукові прилади — один, що фіксує плазмові хвилі, та інший, що вимірює магнітні поля. Вони й досі чудово функціонують, передаючи дані з ділянки космосу, яку не досліджував жоден інший створений людиною апарат. Команда, як і раніше, зосереджена на тому, щоб підтримувати роботу обох "Вояджерів" якомога довше", — йдеться в прес-релізі Бадаруддіна.

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