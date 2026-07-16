Сегодня в космос летит самая большая ракета в мире: почему этот запуск так важен (видео)

Компания SpaceX собирается продемонстрировать, что обе ступени 122-метровой ракеты Starship могут успешно вернуться обратно после запуска в космос.

Самая большая и мощная из всех созданных ракет, Starship от компании SpaceX, снова отправляется в очередной испытательный полет. 13-й запуск ракеты с космодрома SpaceX в штате Техас запланирован на 16 июля и должен состояться в 18:45 по местному времени. В Украине уже будет 01:45 и наступит пятница, 17 июля. Кстати, новый запуск Starship состоится в то же день, когда 57 лет назад на Луну отправились астронавты миссии "Аполлон-11", которые впервые в истории оказались на поверхности спутника Земли. За этим критически важным запуском Starship можно будет наблюдать в прямом эфире по ссылке ниже, пишет Space.

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Мегаракета Starship в собранном виде имеет высоту 122 метра и состоит из двух многоразовых ступеней. Нижняя ступень называется Super Heavy, а верхняя, как это ни странно — Starship или просто Ship.

Компания SpaceX считает, что Starship произведет революцию в космических полетах, ведь позволит человечеству заселить Луну и Марс.

Первый испытательный полет Starship состоялся в апреле 2023 года. В мае 2026 года состоялся первый испытательный полет модернизированной версии ракеты под названием Starship V3. Тогда верхняя ступень успешно доставила в космос 20 макетов спутников Starlink и два настоящих спутника Starlink, а затем успешно приводнилась в Индийском океане у берегов Австралии. Но у нижней ступени Super Heavy возникли проблемы с двигателем во время возвращения на Землю, и в итоге она разбилась в Мексиканском заливе, где должна была приводниться.

Во время 13-го запуска для Starship вообще и второго для версии Starship V3, обе ступени ракеты должны успешно приводниться там же, где и раньше. То есть SpaceX хочет показать, что обе ступени мегаракеты работают так как нужно, чтобы перейти к следующему важному этапу испытаний.

SpaceX планирует возвращать Super Heavy и Ship непосредственно на наземную стартовую площадку после запуска, не совершать их приводнение в океане. Это планируется продемонстрировать во время следующего испытательного полета.

Если все пойдет по плану, Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе примерно через 7 минут после запуска, а Ship – в Индийском океане примерно через 65 минут после старта.

Верхняя ступень Starship должна вывести на околоземную орбиту 20 спутников Starlink V3 – это новая версия космический аппаратов, которые "значительно расширят пропускную способность сети и скорость передачи данных для пользователей", согласно заявлению SpaceX. При этом 6 спутников Starlink оснащены камерами, которые будут снимать полет верхней ступени Starship в космосе.

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