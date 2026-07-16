Щось величезне врізалося в Юпітер: астрономи побачили це вперше 32 роки тому (фото)

16 липня 1994 року в Юпітер врізалася комета Шумейкерів-Леві 9 і принесла воду на цей газовий гігант.

З 16 по 22 липня астрономи з усього світу вперше в історії спостерігали зіткнення комети з Юпітером. 32 роки тому в найбільшу планету Сонячної системи врізалася комета Шумейкерів-Леві 9. Вона залишила сліди в хмарах Юпітера, а також доставила величезну кількість води на газовий гігант, пише EarthSky.

Дослідження показало, що в липні 1992 року комета під впливом гравітації Юпітера розпалася на 21 уламок розміром у кілька кілометрів кожен Фото: solar-system

Астрономи Кароліна Шумейкер, її чоловік Юджин Шумейкер та Девід Леві виявили комету, яку згодом назвали Шумейкерів-Леві 9, 24 березня 1993 року, коли вона оберталася навколо Юпітера. Це була перша комета, яку спостерігали на орбіті навколо планети, а не Сонця.

Сліди від зіткнення комети Шумейкерів-Леві 9 з Юпітером Фото: solar-system

Дослідження показало, що в липні 1992 року комета під впливом гравітації Юпітера розпалася на 21 фрагмент розміром у кілька кілометрів кожен. Таким чином, на момент відкриття комета вже була ланцюжком фрагментів. Астрономи з’ясували, що в липні 1994 року комета мала врізатися в Юпітер на 44 градусах південної широти, і 16 липня це дійсно сталося. Усі фрагменти комети врізалися в Юпітер протягом 16–22 липня 1994 року.

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У результаті падіння уламків комети виникли яскраві спалахи, а потім у хмарах Юпітера з’явилися темні плями, діаметр яких сягав тисяч кілометрів. Це було перше зіткнення небесного тіла з Юпітером, яке спостерігали астрономи. Це також було перше зіткнення двох небесних тіл Сонячної системи, яке вчені побачили в режимі реального часу.

На зображенні показано комету Шумейкерів-Леві 9 перед зіткненням із Юпітером Фото: solar-system

На сьогодні вчені змогли зафіксувати лише два зіткнення небесних тіл з Юпітером. Друге зіткнення, після падіння комети Шумейкерів-Леві 9, було зафіксовано в липні 2009 року. Якийсь об’єкт — астероїд чи комета — врізався в Юпітер і залишив після себе величезну темну пляму, розміром порівнянну з Тихим океаном.

Друге зіткнення, після падіння комети Шумейкерів-Леві 9, було зафіксовано в липні 2009 року. Якийсь об"єкт — астероїд чи комета — врізався в Юпітер і залишив після себе величезну темну пляму Фото: solar-system

Що стосується комети Шумейкерів-Леві 9, то, як показали спостереження, вона принесла на Юпітер понад 90 % виявленої води у вигляді водяної пари в районі падіння уламків комети.

Комети та астероїди стикаються з Юпітером частіше, ніж з іншими планетами. Юпітер більший за всі інші планети Сонячної системи і має сильнішу гравітацію, здатну притягувати до себе інші небесні тіла. Крім того, планета розташована в тій частині Сонячної системи, де астероїди та комети рухаються повільно, а тому вони потрапляють у зону гравітаційного впливу газового гіганта.

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