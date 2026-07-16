Что-то огромное врезалось в Юпитер: астрономы увидели это впервые 32 года назад (фото)

16 июля 1994 года в Юпитер врезалась комета Шумейкеров-Леви 9 и доставила воду на газовый гигант.

Начиная с 16 июля и по 22 июля астрономы по всему миру впервые в истории наблюдали столкновение кометы с Юпитером. 32 года назад в самую большую планету Солнечной системы врезалась комета Шумейкеров-Леви 9. Она оставила следы в облаках Юпитера, а также доставила огромное количество воды на газовый гигант, пишет EarthSky.

Исследование показало, что в июле 1992 года комета под влиянием гравитации Юпитера распалась на 21 фрагмент размером в несколько километров каждый Фото: NASA

Астрономы Каролина Шумейкер, ее муж Юджин Шумейкер и Дэвид Леви обнаружили комету, названную позже Шумейкеров-Леви 9, 24 марта 1993 года, когда она вращалась вокруг Юпитера. Это была первая комета, наблюдавшаяся на орбите вокруг планеты, а не Солнца.

Следы от столкновения кометы Шумейкеров-Леви 9 с Юпитером Фото: NASA

Исследование показало, что в июле 1992 года комета под влиянием гравитации Юпитера распалась на 21 фрагмент размером в несколько километров каждый. Таким образом комета на момент открытия уже представляла собой цепочку фрагментов. Астрономы выяснили, что в июле 1994 года комета должна врезаться в Юпитер около 44 градусов южной широты и 16 июля это действительно произошло. Все фрагменты кометы врезались в Юпитер в течение 16 — 22 июля 1994 года.

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В результате падений обломков кометы возникли яркие вспышки, а затем появились темные пятна в облаках Юпитера, достигающие в диаметре тысяч километров. Это было первое столкновение небесного тела с Юпитером, которое наблюдали астрономы. Это также было первое столкновение двух небесных тел Солнечной системы, которое увидели ученые в режиме реального времени.

Изображение показывает комету Шумейкеров-Леви 9 перед столкновением с Юпитером Фото: NASA

На сегодня ученые смогли увидеть только два столкновения небесных тел с Юпитером. Второе столкновение, после падения кометы Шумейкеров-Леви 9, было зафиксировано в июле 2009 года. Какой-то объект, астероид или комета, врезался в Юпитер и оставил после себя огромное темное пятно, сравнимое по размеру с Тихим океаном.

Второе столкновение, после падения кометы Шумейкеров-Леви 9, было зафиксировано в июле 2009 года. Какой-то объект, астероид или комета, врезался в Юпитер и оставил после себя огромное темное пятно Фото: NASA

Что касается кометы Шумейкеров-Леви 9, то как показали наблюдения она доставила на Юпитер более 90% наблюдаемой воды в виде водяного пара в районе места падения обломков кометы.

Кометы и астероиды сталкиваются с Юпитером чаще, чем с другими планетами. Юпитер больше всех остальных планет Солнечной системы и обладает более сильной гравитацией, способной притягивать к себе другие небесные тела. Кроме того, планета расположена в той части Солнечной системы, где астероиды и кометы движутся медленно, а потому они попадают в зону гравитационного влияния газового гиганта.

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