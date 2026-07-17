Запуск в космос самой большой ракеты в мире отменили в последнюю секунду (видео)

Ракета Starship компании SpaceX высотой 122 метра так и не была запущена в пятницу, 17 июля, во время критически важного испытания под номером 13.

Число 13 оказалось несчастливым для компании Илона Маска SpaceX. 17 июля в 01:45 по Киеву с космодрома в штате Техас состоялась попытка запуска в космос самой большой ракеты в мире Starship. Этот испытательный полет должен был показать, что обе ступени ракеты могут не только успешно взлетать, но и возвращаться обратно, пишет Space.

Компания SpaceX попыталась запустить в космос огромную 122-метровую ракету Starship V3 в космос во время 13-го испытательного полета. Но что-то произошло с двигателями и сработала система прерывания запуска. Старт ракеты был отменен в последнюю секунду.

Компания SpaceX попыталась запустить в космос огромную 122-метровую ракету Starship V3 в космос во время 13-го испытательного полета Фото: SpaceX

Как выяснилось, два двигателя нижней ступени ракеты работали неправильно, а потому Илон Маск заявил, что они будут заменены и новая попытка запуска Starship V3 состоится на следующей неделе.

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Этот испытательный полет станет вторым для модернизированной версии ракеты Starship. Первый запуск Starship V3 состоялся в мае этого года. Всего же с 2023 года SpaceX провела 12 испытаний самой мощной ракеты в мире. Именно эта версия должна помочь доставлять астронавтов и грузы на Луну и Марс.

Во время прошлого запуска Starship V3 обе ее ступени, которые являются многоразовыми успешно взлетели, верхняя ступень достигла космоса и приводнилась в Индийском океане, хотя и были проблемы с двигателями. Но вот нижняя ступень разбилась при посадке.

SpaceX хочет, чтобы во время 13-го полета никаких проблем не возникло и обе ступени успешно вернулись обратно на Землю после запуска. Если все пойдет по плану, то на следующей неделе, Starship V3 доставит в космос 20 спутников Starlink нового поколения. Это будет первый запуск этих спутников в космос.

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